Daten Digitaler Zwilling hilft bei Darmerkrankungen

Sieben Fraunhofer-Institute haben in einem Leitprojekt ein KI-unterstütztes digitales Patientenmodell für Erkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa entwickelt.

Eine Onlineumfrage unter knapp 50 Gastroenterologinnen, die das webbasierte System in Krankenhäusern sowie Praxen getestet haben, zeigt eine positive Resonanz. (Foto: imago images / Westend61) Arzt und Patient

Frankfurt Digitale Zwillinge von Organen wie Herz oder Leber werden schon erforscht. Jetzt haben sieben Fraunhofer-Institute ein digitales Patientenmodell von Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen entwickelt. Vier Jahre lange wurde in dem Leitprojekt namens MED²ICIN ein datenbasiertes System entwickelt: MED²ICIN steht für Medical Data Driving an Integrated Cost-intelligent Model. Es soll mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz den Arzt bei seinen Entscheidungen unterstützen und so zu schnelleren Behandlungserfolgen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) führen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen