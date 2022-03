Berufseinstieg Mehr als 6000 offene Stellen in Dax-Konzernen: Hier haben Studenten, Azubis und Praktikanten die besten Chancen

Die Zahl der Einstiegsstellen in Deutschlands Topkonzernen wächst stetig. Vor allem in einer Branche wird kräftig Nachwuchs gesucht.

Düsseldorf Trotz Coronakrise und Ukrainekrieg müssen sich Jobeinsteiger aktuell um ihre Chancen wenig Sorgen machen – vor allem, wenn sie bei großen börsennotierten Unternehmen anfangen wollen. Die Zahl der offenen Stellen für Azubis, Praktikanten und Studierende in den 40 Dax-Unternehmen stieg zuletzt. Das zeigt eine Auswertung der Jobplattform Indeed für das Handelsblatt.

Danach war zuletzt fast jede vierte Stellenausschreibung in den Topkonzernen eine Einsteigerposition. In Zahlen ausgedrückt: Rund 6100 der derzeit gut 26.000 Dax-Stellenausschreibungen sind für Praktikanten, Werkstudenten und Auszubildende vorgesehen. Im Februar waren es noch 5800 Jobs in dem Segment.

Die meisten Einstiegschancen gibt es demnach bei BMW und Mercedes-Benz sowie der Deutschen Post. Gerade die deutschen Autobauer sind im Zuge der Transformation hin zu mehr Elektromobilität auf neue Fachkräfte angewiesen.

