 Pilot-Gehalt: Wie viel Gehalt zahlen Eurowings und Lufthansa?

Düsseldorf, Frankfurt Im schwelenden Tarifkonflikt der Lufthansa-Führung mit den Piloten der Kernmarke Lufthansa und von Lufthansa Cargo geht es um viel Geld. Das aktuelle Angebot von Lufthansa sieht im Schnitt eine Erhöhung der Entgelte um etwa 18,5 Prozent vor. Eingerechnet sind dabei die beiden Gehaltssteigerungen aus dem vergangenen Jahr. Die Lufthansa hatte den Cockpitbesatzungen trotz der noch laufenden Tarifrunde jeweils 490 Euro pro Monat eingeräumt.

Ob eine Einigung gelingt, ist offen. Gleichzeitig ist der Tarifkonflikt bei der Billigtochter Eurowings nach wie vor nicht gelöst. Auch hier endet die Friedenspflicht in zwei Wochen, auch hier drohen Arbeitskämpfe. Der Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit ist schon lange ein Dorn im Auge, dass die Lufthansa mehr und mehr Verkehr von der Kernmarke auf Airlines wie Eurowings oder die vor dem Start stehende City Airlines verlagert. Dort ist das Gehalt der Piloten deutlich niedriger. Wie weit liegen die Entgelte im Detail auseinander?

Pilot-Gehalt: Bis zu 100.000 Euro weniger bei Eurowings

Die Unterschiede sind bereits jetzt gravierend. Piloten, die für die Kernmarke Lufthansa fliegen, steigen nach Angaben des Unternehmens als First Officer mit 69.000 Euro im Jahr ein. Sie zählen damit zu den Spitzenverdienern. Als Kapitän in der höchsten Senioritätsstufe können sogar bis zu 275.000 Euro drin sein. Dazu kommt eine Gewinnbeteiligung, sofern die Airline profitabel ist. 2019 konnte ein Pilot so sogar 287.000 Euro erreichen.

Zum Vergleich: Eurowings-Piloten starten nach Angaben eines Sprechers der Lufthansa-Tochter als First Officer mit 59.000 Euro, immerhin 10.000 Euro weniger. Auf höheren Karrierestufen wächst der Gehaltsunterschied zu den Kapitänen der Kranich-Airline immer weiter.

Bis zu 287.000 Euro kann ein Kapitän bei der Lufthansa im Jahr verdienen – und damit gut 100.000 Euro mehr als ein Eurowings-Pilot mit vergleichbarer Erfahrung.

Ein Kapitän kann bei Eurowings maximal 167.275 Euro erreichen – und damit rund 100.000 Euro weniger als beim Mutterkonzern. Vereinzelt können aber auch Eurowings-Piloten mehr als 167.000 Euro verdienen, etwa durch Geld für Mehrflugstunden oder Zulagen etwa für Ausbilder.

Pilot-Gehalt: Was beeinflusst es bei Eurowings und Lufthansa?

Generell hängen Pilotengehälter von mehreren Faktoren ab. Da ist einmal das Flugzeug, das sie fliegen, aber auch die Zahl der Berufsjahre – die sogenannte Seniorität. Auch die Zahl der monatlich geflogenen Blockstunden spielt manchmal eine Rolle. Damit ist die Zeit zwischen dem Entfernen des Bremsschuhs vor dem Losrollen am Startflughafen und dem Anlegen dieses Schuhs am Ziel gemeint.

Ein Faktor erschwert den Gehaltsvergleich zwischen Lufthansa und Eurowings: Bei der Konzernmutter sind in der genannten Bandbreite auch Langstreckenpiloten enthalten, die in der Regel besser verdienen als ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Kurzstrecke. Eurowings fliegt hingegen nur Kurz- und Mittelstrecke.

„Es gibt bei den Piloten der Lufthansa-Gruppe eine Zweiklassengesellschaft.“ Gerald Wissel, Airborne Consulting

Daten des Portals Pilotjobnetworks zeigen jedoch, dass selbst auf vergleichbarem Fluggerät die Gehälter auseinanderliegen. Demnach stehen den bis zu 167.000 Euro, die ein Eurowings-Kapitän auf einem Airbus 320 verdienen kann, 200.000 bis sogar 260.000 Euro gegenüber, die ein A320-Pilot bei der Lufthansa bekommt – je nachdem, wie viele Blockstunden er fliegt. Die Differenz bleibt also hoch.

Eurowings im Nachteil: Weiter viele Sonderrechte für Lufthansa-Piloten

„Es gibt bei den Piloten der Lufthansa-Gruppe eine Zweiklassengesellschaft“, sagt Gerald Wissel vom Luftfahrtberatungsunternehmen Airborne Consulting in Hamburg. Das beginne beim Geld und ende bei Extrazusagen.



So war eine Zeit lang für die Piloten der Kernmarke Lufthansa sogar eine Mindestflottengröße festgelegt. Sie lag bei 325 Jets. In der Pandemie hatte das Management diese sogenannte Perspektivvereinbarung allerdings einseitig gekündigt. Sie war insofern für die Piloten wichtig, weil Co-Piloten auf ihrem Weg zum Kapitän viel fliegen konnten, eine recht sichere Karriereplanung hatten und Gehaltssprünge einkalkulieren konnten.

Die Kündigung dieser Vereinbarung ist mit ein Grund dafür, warum die aktuellen Gespräche so schwierig sind. Lufthansa ist grundsätzlich bereit, eine neue Vereinbarung abzuschließen. Doch dazu müssen viele Details geklärt werden.

Auch sind der Lufthansa-Spitze die Gehälter auf der Kurzstrecke zu hoch. Dabei handelt es sich um Zubringerflüge nach Frankfurt und München. Deshalb sollen diese Flüge von der Kernmarke auf die neue Gesellschaft City Airlines übergehen. Sie hat mittlerweile die erforderliche Betriebsgenehmigung durch die Behörden erhalten und auch ein erstes Flugzeug. Noch fehlt allerdings die Besatzung.

Experten wie Wissel räumen durchaus ein, dass die Piloten der Kernmarke seit einigen Jahren ihrerseits auf Privilegien verzichten mussten. „Die Einstiegsgehälter von Piloten bei Lufthansa sind heute niedriger als noch vor zehn Jahren. Auch wurden einige Privilegien gestrichen oder eingeschränkt, etwa das vergünstigte private Fliegen.“

Experte über Lufthansa-Piloten: „Raus aus dem Tarif-Wirrwarr“

Hinzu käme zum einen, dass es immer schwieriger für die Piloten werde, auf ihren Einsatzplan Einfluss zu nehmen, das sogenannte Requesten. „Zum anderen kommen immer mehr administrative Aufgaben neben dem eigentlichen Fliegen hinzu, sodass daher auch ein Teil des aktuellen Frustes kommt“, so Wissel.

Dennoch hätten die Piloten der Kernmarke noch viele Sonderrechte, die immer wieder für Neid innerhalb der Gruppe sorgten. Für Wissel steht daher fest: „Lufthansa muss aus diesem Tarif-Wirrwarr raus.“

Niemandem solle etwas weggenommen werden, aber mittelfristig brauche das Unternehmen attraktive, verständliche und transparente Tarifregelungen. „Wir werden in Zukunft einen engen Arbeitsmarkt haben. Da ist Chancengleichheit für die Neuen umso wichtiger.“

Die VC möchte die Beschäftigten entlasten, die derzeit am Limit fliegen. Es geht um maximale Flugdienstzeiten und die Ruhezeiten. Bei Eurowings etwa habe es hier seit 2015 keine Anpassungen gegeben, beklagt die Gewerkschaft.

Das Management ist dagegen überzeugt, mit dem aktuellen Angebot eine gute Basis vorgelegt zu haben, um der Premiummarke Lufthansa künftig ein gutes Wachstum zu ermöglichen.

Erstpublikation: 05.08.2022, 10:09 Uhr, (zuletzt aktualisiert: 16.06.2023, 09:30 Uhr).