Gastkommentar Das neue EU-Rohstoff-Gesetz braucht Biss

Jakob Kullik (l.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Professur für Internationale Politik der Technischen Universität Chemnitz. Jens Gutzmer ist Direktor des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie.

Nach 14 Jahren überarbeitet die EU dieses Jahr ihre alten rohstoffpolitischen Leitlinien. Die 2008 auf den Weg gebrachte Raw Materials Initiative war noch für eine andere Welt mit starken Handelsregeln konzipiert worden.

Sie fußte auf drei Säulen: dem gesicherten Zugang zu Rohstoffen, der Erschließung der heimischen Vorkommen in der EU und der Verringerung des allgemeinen Rohstoffverbrauchs. Alle drei Ansätze sind im Kern bis heute richtig. Das Problem ist nur, dass die EU ihren eigenen Zielen nie gerecht wurde.

Zwar wurden seither viele Gesetze und Initiativen auf den Weg gebracht: 2017 die Konfliktmineralienverordnung, 2019 der European Green Deal, 2020 die European Raw Materials Alliance und die Resilient Supply Chains Initiative. Bald folgt noch ein europäisches Lieferkettengesetz. Alle diese Maßnahmen sind von der Philosophie getragen, Märkte und Mächte durch starke Regeln zu bändigen und im europäischen Sinn zu lenken.

Der Abgleich mit der Realität ist jedoch ernüchternd. In zehn Jahren ist es nicht gelungen, die teils dramatisch hohen Abhängigkeiten Europas von der Rohstoffmacht China zu senken. Die Recyclingraten der meisten kritischen Rohstoffe wie den Seltenen Erden, Indium oder Germanium liegen nach wie vor im einstelligen Prozentbereich. Von einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, die diesen Namen verdient, sind wir noch weit entfernt.

Wenn die EU in diesem Jahr mit dem Critical Raw Materials Act eine neue gesetzliche Grundlage für ihre Rohstoffpolitik legt, hat sie zwei Möglichkeiten. Sie kann weiter versuchen, die Märkte mit möglichst vielen und strengen Regeln zu beeinflussen, und darauf vertrauen, dass sich dadurch die eigene Lage verbessern wird.

Dieser Weg der regulatorischen Hoffnung dürfte jedoch ohne die Berücksichtigung geopolitischer Machtfaktoren zum Scheitern verurteilt sein. Ein weiteres Jahrzehnt verlorener Rohstoffsicherheit könnte drohen.

Will die EU mit dem Critical Raw Materials Act stattdessen ein relevanter Akteur im globalen Rohstoffmarkt werden, gibt es eine Reihe von Stellschrauben, die ihr dabei helfen. Ein guter Startpunkt wäre, alle bestehenden Rohstoffabhängigkeiten entlang der Lieferketten aufzuzeigen und Zielmarken anzugeben, bis wann diese reduziert sein sollen.

Die anhaltend hohen Importabhängigkeiten von Seltenen Erden oder Lithium, die bei 80 und 100 Prozent liegen, sollten in den nächsten fünf bis zehn Jahren um beispielsweise 30 bis 50 Prozent gesenkt werden. Dies könnte durch Diversifizierung, heimische Rohstoffquellen oder Recyclingmaßnahmen erreicht werden.

Wie dies geschieht, ist Sache von Unternehmen und Wissenschaft. Die Politik sollte jedoch strategisch und finanziell darauf hinwirken, dass die festen Zielmarken nicht aus den Augen verloren werden oder die Abhängigkeit wieder ansteigt.

Eine EU-Rohstoffagentur könnte sich um die Sicherung der natürlichen Ressourcen kümmern

Eine zweite Maßnahme wäre, eine Institution zu schaffen, die sich auf Dauer und unabhängig vom politischen Tagesgeschäft mit Rohstoffsicherung befasst. Dies könnte eine EU-Rohstoffagentur sein.

Der entscheidende Hebel wäre, dass diese Einrichtung auch beim Erwerb von Abbaurechten, der Rohstoffgewinnung und den nachgelagerten Bereichen aktiv sein müsste. Die Beispiele aus Japan (Japan Organization for Metals and Energy Security, JOGMEC) und Südkorea (KOMIR) zeigen, dass Rohstoffwirtschaft und Politik stärker kooperieren können.

Auch in Bezug auf die zielgerichtete Entwicklung von Rohstoffpotenzialen muss die EU deutlich aktiver werden. So könnten Mittel der EU dazu eingesetzt werden, Rohstoffpotenziale der EU in einem vorwettbewerblichen Kontext besser zu dokumentieren, um dadurch Europa für die global ausgerichtete Explorationsindustrie attraktiver zu gestalten.

Genauso sollten Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden, um innovative und nachhaltige Wertschöpfungsketten – vom Bergwerk bis zum Recycling – tatsächlich innerhalb der EU aufbauen zu können. Nur so kann die industrielle Wertschöpfung in der EU resilienter und grüner werden.

All diese Maßnahmen werfen politische, juristische und finanzielle Fragen auf. Am Ende des Tages bleibt jedoch die Grundsatzentscheidung zu treffen: Will die EU die souveräne Herrin über ihre Rohstoffpolitik werden oder weiter abhängig bleiben und auf machtlose Regeln und das Prinzip Hoffnung setzen?

