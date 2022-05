Gastkommentar Das Sondervermögen allein stärkt die Bundeswehr noch nicht

Es ist nicht weniger als eine abrupte 180-Grad-Wende! Eine Zeitenwende. Die Bundeswehr war permanent unterfinanziert. Das soll nun das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro korrigieren. Aber was genau soll da korrigiert werden?

In der Vergangenheit wurde Material ausgeschlachtet, statt es zu erneuern, Kernaufgaben der Landesverteidigung wurden vernachlässigt, eine effiziente Beschaffung ignoriert. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat der Politik parteiübergreifend die Augen geöffnet: Ein sicheres Leben ist in Europa nur möglich, wenn gleichzeitig die Fähigkeit besteht, Demokratie und Freiheit auch zu verteidigen.

Die ebenso ehrliche wie blamable Analyse von Heeresinspekteur Alfons Mais, der zufolge die Bundeswehr in ihrem aktuellen Zustand „mehr oder weniger blank“ dastehe, beschreibt die Ausgangslage. Sie sollte jetzt so schnell wie möglich korrigiert werden.

Die finanziellen Mittel werden also bereitgestellt – aber wie sieht es mit der Verwirklichung des geplanten Beschaffungsprogramms aus? Die nüchterne Antwort lautet: viel zu tun, Ziel ist klar, Wegbeschreibung fehlt noch.

Es sind vor allem vier Probleme, die eine rasche Umsetzung der Regierungspläne behindern und bremsen.

1) Begrenzte Kapazitäten

Das geplante Programm zur Beschaffung moderner Wehrtechnik trifft nicht nur in Deutschland auf eine Rüstungsindustrie, deren Kapazitäten in den vergangenen Jahren angesichts schmaler Verteidigungsetats eher kleiner geworden sind.

Da gleichzeitig auch andere Nato-Staaten im Angesicht der russischen Aggression ihre Ausgaben für militärisches Gerät hochfahren, werden hier schnell die Grenzen der Produktion erreicht. Das behindert die rasche Lieferung von komplexen Systemen.

Der Autor ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Kerkhoff Consulting, die sich auf Einkauf und Supply-Chain-Management spezialisiert. (Foto: Christian Köster/Kerkhoff group) Guido Kerkhoff

Der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten in der Rüstungsindustrie führt zu einem Zeitverlust, der durch den schon heute bestehenden Fachkräftemangel verstärkt wird. Probleme aus der internationalen Arbeitsteilung kommen hinzu, wie der Fall von in der Schweiz gefertigter Munition zeigt, ohne die ein Schützenpanzer der Bundeswehr für die Ukraine militärisch wertlos wird.

Dennoch zeichnen sich Prioritäten ab, wie die Bestellung neuer Kampfflugzeuge oder des israelischen Raketenabwehrsystems zeigen. Deutschland muss aber eigene wehrtechnische Fähigkeiten erhalten – und ausbauen, wie zum Beispiel in der Cybersicherheit.

2) Knappe Rohstoffe

Verstärkt werden diese Herausforderungen durch die weltweite Knappheit an strategischen Rohstoffen und Bauteilen. Trotz volatiler Preise mit der Tendenz zu massiver Verteuerung gilt es hier, die Verfügbarkeit und damit die Produktion sicherzustellen.

Das betrifft nicht nur Bauteile wie Speicherchips, ohne die moderne Waffensysteme nicht einsatzfähig sind. Hier steht die Rüstungsindustrie mit anderen Industrien in direkter Konkurrenz um knappe Ressourcen.

Noch heikler ist die Lage bei strategischen Rohstoffen. Zur Herstellung bestimmter Leichtmetalle sind die Rüstungsindustrie und ihre Zulieferer beispielsweise auf große Mengen an Magnesium angewiesen.

Beschafft werden kann das Metall jedoch nur aus der Volksrepublik China, die derzeit 87 Prozent des weltweit benötigten Magnesiums produziert. Ähnliches gilt für andere Rohstoffe und andere Lieferländer.

Die Bedeutung des Themas geht weit hinaus über die Rüstungsindustrie, sondern betrifft die gesamte industrielle Wertschöpfung in Deutschland und Europa.

>> Lesen Sie hier: Die Wandlung der Grünen: Plötzlich Panzerfans statt Pazifisten

Hier können und müssen Deutschland und Europa praktisch einlösen, was bisher mehr Parole als Realität ist: strategische und politische Handlungsfähigkeit, abgesichert durch kluge Diversifikation von Rohstoffquellen und von Lieferketten.

3) Instabile Lieferketten

Knappe Ressourcen bei Kapazitäten und Rohstoffen werden fast zwangsläufig dazu führen, dass die Stabilität der Lieferketten von der Rohstoffbeschaffung bis zur Auslieferung des einsatzfähigen Geräts an die Truppe eine zentrale Bedeutung zukommt.

Dies ist umso wichtiger, als die Berechnung der zeitlichen Abläufe mit unbekannten Parametern konfrontiert wird: Was passiert bei einem Engpass in der Energieversorgung?

Wie entwickeln sich die derzeit stark steigenden Energiepreise und die angespannte Lage bei Transportkapazitäten? Die Liste der Unwägbarkeiten ließe sich fortsetzen.

Nur ein konsequentes und flexibles Prozessmanagement kann hier helfen, Produktion, Beschaffung und Auslieferung zu steuern und damit die Zeit zwischen Beauftragung und Indienststellung so kurz wie möglich zu halten.

Es ist dabei sinnvoll, drei „Ebenen“ zu unterscheiden und auf jeder Ebene endlich professionelle und zugleich effiziente Prozesse (am besten mit Ergebnisverantwortung) zu etablieren. Das gilt für militärisches Gerät, für den gesamten Bereich der Informationstechnik und ebenso für alles nicht militärische Material.

4) Lähmende Bürokratie

Womit die nächste Hürde in Sichtweite kommt: die bürokratischen Prozesse der Beschaffung von Rüstungsgütern für die Bundeswehr. Erfahrungen aus der Vergangenheit belegen, dass das gesamte Beschaffungswesen einer dringenden Restrukturierung im Sinne maximaler Beschleunigung bedarf.

Oder andersherum: Da die Straffung der Beschaffungsprozesse seit Langem ein ebenso zähes wie kräftezehrendes Unterfangen ist, sollte das 100 Milliarden schwere Sondervermögen verbunden werden mit einem neuen „Aufschlag“ auch im Beschaffungswesen.

Das schließt ein: Profis aus Bundeswehr und Wirtschaft zusammenbringen, gemeinsame Entscheidungsvorgaben und -wege definieren, Beschaffung entsprechend realisieren und Ergebnisverantwortung verankern.

Keinesfalls darf die geplante Aufstockung des Wehretats durch eine personelle Aufblähung des bürokratischen Apparats „aufgefressen“ werden. Das Ziel muss sein, maximale Traktion zu erzielen.

Das heißt: den größtmöglichen Teil der Investitionen tatsächlich in Form von Ausrüstung in die Truppe zu bringen. Und das so schnell wie möglich! Nur darum geht es!

Deutschland hat schon oft bewiesen, dass es fähig zu schnellen Reformen ist

Eine außergewöhnliche und bedrohliche Situation, der russische Einmarsch in der Ukraine, hat eine Investitionsoffensive ausgelöst, die in der Geschichte der Bundesrepublik seit der Einheit ohne Beispiel ist.

Nach der Grundsatzentscheidung ist es nun Aufgabe der Regierung, die industriepolitischen und administrativen Entscheidungen auf den Weg zu bringen, die eine rasche Umsetzung des Vorhabens ermöglichen.

Wenn politischer Druck, gepaart mit gesellschaftlicher Akzeptanz, die notwendige Bewegungsenergie erzeugt, dann können auch komplexe Vorgänge manchmal überraschend schnell und reibungslos funktionieren.

Deutschland hat das des Öfteren bewiesen. Die notwendige Sicherheit für unsere Freiheit erfordert mehr, von uns, in Europa und in der Nato. Das ist ein langer Weg – er darf nicht vertändelt, parteipolitisch kleingemacht und schon gar nicht bürokratisch kaputtverwaltet werden.

Die Autoren:

Gerd Kerkhoff ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Kerkhoff Consulting, die sich auf Einkauf und Supply-Chain-Management spezialisiert.

Rudolf Scharping ist Berater. Er war unter anderem von 1998 bis 2002 Verteidigungsminister.

