Gastkommentar Die Herausforderung der Kommunen: Endlich digital werden

Damit die digitale Neuausrichtung von Städten und Gemeinden gelingt, braucht es andere Rahmenbedingungen, meint Belit Onay.

OB Belit Onay plädiert für mehr Planungssicherheit der Kommunen in Sachen digitale Bürgerservices. (Foto: imago images/localpic) Hannovers Oberbürgermeistert

Keine staatliche Institution ist so nah an den Menschen und ihrem Alltag wie die Kommunen es sind. Gerade deshalb sollten Städte und Gemeinden auf den Feldern Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zu Garanten von mehr Gemeinwohl werden. Um das zu erreichen, müssen die örtlichen Verwaltungen moderne Technik konsequent selbst anwenden und gleichzeitig einen geeigneten Rahmen von Bund und Ländern erhalten.

Kommunen haben bei der Digitalisierung drei zentrale Aufgaben: Erstens ist da das digitale Rathaus, also die Modernisierung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen. Zweitens muss der Einsatz moderner Technik konkrete Probleme in Städten und Gemeinden lösen. Drittens sind die Kommunen aufgerufen, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft für digitale Projekte an einen Tisch zu holen.