Gastkommentar Die Strompreise müssen sinken

In der aktuellen Krise droht eine massive Deindustrialisierung. Große Subventionspakete sind trotzdem der falsche Weg, meinen Gabriel Felbermayr und Martin Kocher.

Martin Kocher (r.) ist österreichischer Wirtschafts- und Arbeitsminister. Gabriel Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO). (Foto: dpa, twitter) Die Autoren

Die Großhandelspreise für Energie in Europa spielen verrückt. Die Preissteigerungen werden nun graduell an die Verbraucher weitergegeben, was zu großen ökonomischen und sozialen Verwerfungen führt. Die Antworten der Mitgliedstaaten sind unterschiedlich und nicht immer miteinander kompatibel. Und auf Ebene der EU geschieht noch nicht genug.

Es gibt zumindest drei Gründe für die gestiegenen Energiepreise:

Zum Ersten sind sie das Resultat einer nach der Akutphase der Coronapandemie überraschend schnell wachsenden Weltwirtschaft, in der die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen und Strom stark zulegte.

Dazu kam, zweitens, eine Serie von Angebotsausfällen. Neben den Schwierigkeiten mit internationalen Lieferketten, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Russische Föderation sind dafür auch hausgemachte (Atomkraftwerke in Revision) und natürliche Ursachen (Niedrigwasserstände) verantwortlich.

Zum Dritten haben die speziellen Marktregeln und -mechanismen auf den Energiemärkten die Situation noch verschärft.