Gastkommentar Fordern statt fördern: Nehmt Start-ups endlich ernst!

Als das World Wide Web vor rund 30 Jahren online ging, entwickelt am europäischen Kernforschungszentrum Cern, stand es für eine große Idee: den universellen Zugriff auf Informationen für alle.

Das Ergebnis heute sieht anders aus: Einige wenige Technologiekonzerne, fast durchweg aus den USA und Asien, dominieren. Europa hat den Anschluss verloren und damit den ersten Zugang zu moderner Technologie mit ihren strategischen Vorteilen, Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen.

Es ist begrüßenswert, dass die EU nun zumindest einen Teil der Fehlentwicklung korrigieren will: Kleine und mittlere Unternehmen aus Europa sollen bei öffentlichen Vergaben für das Satellitenprogramm „Secure Connectivity Initiative“ mindestens 30 Prozent der Aufträge erhalten. Diese Quote bezieht sich auf die Aufträge mit einem Volumen von mehr als zehn Millionen Euro.

Mit der Initiative baut Europa eine eigene und sichere Internetversorgung über ein Satellitennetz auf und verringert die aktuelle Abhängigkeit von US-Satelliten. Bei dieser wichtigen Spitzentechnologie ganz vorn mit dabei zu sein ist entscheidend für unsere technologische Souveränität in Europa.

Die 30-Prozent-Regelung ist allerdings nur ein erster Schritt, der sich noch beweisen muss. Denn zumindest bei früheren Satellitenprogrammen wie Galileo fehlte die Konsequenz, wenn die Quote unerfüllt bleibt.

Damit laufen die jungen Unternehmen Gefahr, übergangen oder zum reinen Zulieferer von Innovation für etablierte Player zu werden. Wir müssen bei öffentlichen Vergaben endlich einen fairen Wettbewerb durchsetzen, damit am Ende der beste Anbieter gewinnt und nicht der größte.

In Bayern gibt es zahlreiche hochinnovative Neugründungen und Mittelständler in der Luft- und Raumfahrtbranche. Wer sie unterstützt, fördert Innovation und Diversifizierung.

Elon Musk machte es vor: Mit SpaceX schuf der Multigründer einen der international einflussreichsten Akteure im Raumfahrtgeschäft. Das Unternehmen begann mit nur 30 Angestellten. Erst Nasa-Aufträge mit Milliarden Euro Fördermitteln verhalfen zum enormen Wachstum.

Ebenso sollten EU und Deutschland heute Start-ups bei öffentlichen Vergaben im Hightech-Bereich stärker berücksichtigen.

Die Konzentration auf wenige Tech-Anbieter ist gefährlich

Schließlich fingen heutige Marktführer wie Alphabet ebenfalls einmal als Start-up an. Mit häufig komplett neuen Angeboten erfüllten sie echte Bedarfe, ihre Marktmacht erzielten sie durch Innovationen und unternehmerisches Geschick. Das inspiriert jeden Gründer – und auch uns in der Politik.

Und genau solche Chancen sollten wir auch den Start-ups aus unserer Heimat bieten. Aktuell bleibt den innovativen Gründerinnen und Gründern jedoch nur eine geringe Chance, zu zeigen, was sie können.

Öffentliche Aufträge sind oft so gestrickt, dass doch wieder nur die großen, etablierten Firmen zum Zug kommen. Das entfernt uns immer weiter von der Grundidee eines offenen, für jeden zugänglichen digitalen Ökosystems.

Die Kehrseite einer Verengung des Marktes auf wenige, alles dominierende Anbieter zeigt sich beispielsweise deutlich in den sozialen Medien: Die Konzentration auf wenige Plattformen mündet in einer Zwangsgemeinschaft, weil keine Alternativen mehr heranwachsen.

Die kapitalstarken und einflussreichen Technologiegiganten drängen Konkurrenten beiseite, kaufen sie auf oder kopieren deren Angebote. Auch mit Blick auf unsere demokratische Kommunikationskultur ist das Resultat eine heikle politische und meinungsbildende Macht, getragen von durchweg außereuropäischen Plattformen.

Die US-Raumfahrtbranche macht vor, wie man Start-ups einbinden kann

Mit dem Digital Markets Act erließ die EU bereits ein Gesetz, das die Eintrittshürden auf von Technologiegiganten beherrschten Märkten verringert. Besser zugängliche Märkte für kleine Anbieter allein reichen aber nicht.

Laden wir Start-ups und Mittelständler aktiv ein, sich bei öffentlichen Auftragsvergaben zu beteiligen! Weit über das bereits beschlossene Satellitenprogramm hinaus, beispielsweise auch bei Investitionen in digitale Infrastruktur oder das digitale Gesundheits- und Bildungswesen.

Wir müssen dazu starre Strukturen im öffentlichen Vergabewesen aufbrechen und damit mehr Innovationen zulassen. Derzeit dringen Start-ups mit ihren Ideen oft gar nicht bis zu den Entscheidern durch, da die Grundanforderungen für eine Beteiligung am Auftrag viel zu hoch sind – beispielsweise millionenschwere Umsätze in den Vorjahren.

Hier lohnt sich ein Blick in die USA, genauer in die dortige Raumfahrtbranche. Dort werden große Aufträge in kleinere Tranchen gestückelt, beispielsweise in eine Tranche für Satelliten zur Datenübertragung und eine Tranche für Satelliten zur Aufnahme der Erde.

Start-ups können dort mitmischen, die Eintrittshürden sind wegen der geringeren Auftragsvolumina niedriger. Für jede Tranche werden mehrere Unternehmen beauftragt – sowohl etablierte Player als auch Start-ups.

Die Firma, die als Erste einen zuvor definierten Meilenstein erreicht, erhält den Zuschlag für den weiteren Auftrag.

Das erhöht den Wettbewerb um die besten Ideen noch weiter – und sorgt am Ende für bessere Resultate und eine höhere Wirtschaftlichkeit. Schafft ein Unternehmen es nicht, das verabredete Budget der Tranche einzuhalten, erhält einer der Konkurrenten seinen Anteil.

So muss der Staat nicht später Millionen nachschießen, wie es beim Satellitennavigationssystem Galileo und dem Launcher Ariane der Fall war. Das Vergabesystem insgesamt wird resilienter: Fällt ein Bieter aus technischen oder finanziellen Gründen aus, übernimmt einer der anderen Bieter seinen Teil. All das bringt mehr Wettbewerb und Innovation.

Europa braucht mutige und innovative Ideen

Wir müssen Start-ups nicht bevorzugen, es reicht, wenn wir sie fordern – in einem echten und fairen Wettbewerb. Das stärkt den Standort Europa – mit technologischem Wissen, Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen. Nur mit mutigen und innovativen Ideen findet Europa den Weg an die technologische Spitze zurück.

Doch dazu müssen wir insgesamt umdenken: Es erscheint auf den ersten Blick vielleicht riskant, Start-ups große und bedeutsame Projekte anzuvertrauen. Doch das weitaus größere Risiko wäre, es nicht zu tun.

Selbst wenn nur jedes zehnte Start-up langfristig erfolgreich ist, revolutioniert es möglicherweise eine ganze Branche. Deshalb: Starten wir mit Technologien, bei denen die Welt bereits nach Europa schaut, wie bei New Space, Quantencomputing oder Robotics.

Deutschland und Europa sollten ihre Wirtschaftsmacht stärker einsetzen, damit junge Unternehmen wachsen – mit Fördermitteln und konkreten Aufträgen. So geben wir KMUs und Start-ups aus Europa die Chance auf weltweiten Erfolg – und beleben damit das Versprechen der Digitalisierung von vor 30 Jahren neu: dass sich die Besten durchsetzen, nicht immer nur die Größten.



