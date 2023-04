 Prüfers Kolumne: Ins Büro, weil es dort wenigstens warm und trocken ist

Viele Leute bleiben im Home-Office, weil es dort angenehmer als im Büro ist. Darunter, befürchtet etwa die Hochfinanz, leide die Produktivität. Doch zu deren Glück steigen die Mieten.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Ich habe in der „New York Times“ lesen müssen, dass die Amerikaner es mit der Arbeit nicht mehr so ernst nehmen. In einer Umfrage haben fast 40 Prozent der Werktätigen angegeben, dass nach der Covidpandemie die Arbeit weniger wichtig für sie geworden ist.

Mittlerweile wären viele Manager der Meinung, dass vor allem das Homeoffice dafür verantwortlich sei. Gerade für Einsteiger in die Arbeitswelt sei das Heimbüro keine geeignete Alternative zum guten alten Job in der Bürozentrale. Wenn man sich Auge in Auge sehe, funktioniere das Management einfach besser und man könne unerfahrene Kollegen besser einarbeiten.

