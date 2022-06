Prüfers Kolumne Überperformer verzweifelt gesucht

Millennials kommen gerade ins beste Führungskräfte-Alter. Doch sie wollen oft lieber glücklich sein, statt 70 Stunden für den Erfolg zu arbeiten.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Ich habe in der „Süddeutschen Zeitung“ gelesen, dass es ein Problem mit den Millennials gibt. Die Millennials wurden zwischen 1981 und 1995 geboren und sind jetzt also zwischen 27 und 41 Jahren alt. Das soll die allerbeste Zeit für den beruflichen Aufstieg sein. Die Zeit, in der man 150 Prozent mehr arbeitet und dann irgendwann 5,5 Prozent mehr Gehalt bekommt.

Die Zeitung zitiert einen Personalberater: Man merke schon seit einigen Jahren, dass sich die jungen Menschen nicht mehr so stark für Führungspositionen interessierten. Aber langsam werde die Lage kritisch. Denn die Generation der sogenannten Boomer sei nun im Rentenalter und trete ab. Es müssten nun langsam Führungskräfte nachkommen, stattdessen arbeiten die Menschen aber lieber an ihrer Work-Life-Balance und trachten nach der Entfaltung ihre eigenen Persönlichkeit.