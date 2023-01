Gastkommentar – Beyond the obvious Deutschland schadet dem Klima – allerdings nicht wegen der Emissionen

Den Umbau in Richtung erneuerbare Energien können sich nicht alle Länder leisten. Unsere Fähigkeit und Bereitschaft, hohe Preise zu bezahlen, erhöht die Energiearmut anderswo, meint Daniel Stelter.

Wir werden anders zu Hauptverantwortlichen und zwar nicht, weil unsere Emissionen so groß wären, sondern weil wir uns weigern, vorhandene Möglichkeiten zur Einsparung von CO2 zu nutzen, meint Daniel Stelter. (Foto: dpa) Atommeiler Isar 2

Geht es nach Klimaschützern, sollten weltweit keine Investitionen in die Erschließung neuer fossiler Energiequellen mehr erfolgen. Die Zukunft liegt demnach alleinig bei den erneuerbaren Energien, deren rascher Ausbau die Antwort auf den weltweiten Bedarf an Energie sei. Auch hier gilt jedoch der bekannte Grundsatz, wonach man aufpassen sollte, was man sich wünscht.

Noch wird der globale Energiebedarf überwiegend aus fossilen Energieträgern gedeckt, wie die Studie „bp Statistical Review of World Energy 2022“ resümiert. So ist Erdöl mit einem Anteil von 31 Prozent am Primärenergieverbrauch der wichtigste Energieträger weltweit, gefolgt von Kohle mit einem Anteil von 27 Prozent und Erdgas mit knapp 25 Prozent.