Gastkommentar – Beyond the obvious Schlechte Mathe-Fähigkeiten sind Indikator für mangelnde Innovation

Wir geben uns mit einem geringen Anteil Schüler mit guten Mathematik-Kenntnissen zufrieden, zulasten der Innovationsfähigkeit, beklagt Daniel Stelter.

Deutschlands Schüler sind in Mathematik international nicht konkurrenzfähig. Das könnte sich auf die Innovationsfähigkeit auswirken, sagt Daniel Stelter. (Foto: dpa) Schwach in Mathe

Am 16. Februar ist der deutsche Soziologe und Publizist Gunnar Heinsohn im Alter von 79 Jahren verstorben. Bekannt wurde er vor allem durch seine Forschungen zu Migration, Integration und Bildung.

In seinem letzten, 2019 erschienenen Buch, „Wettkampf um die Klugen. Kompetenz, Bildung und die Wohlfahrt der Nationen“, zeigt er, wie wichtig die demografische Entwicklung und die politische Antwort darauf für die Zukunft Deutschlands und Westeuropas sind. Dabei sieht er die Mathematikleistungen von Schülern als Frühindikator für die Innovationsfähigkeit.

Basierend auf der alle vier Jahre durchgeführten vergleichenden Schulleistungsuntersuchung TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) rechnet er vor, dass in der EU nur 988.000 Schüler der Top-Leistungsgruppe in Mathematik angehören, in Japan trotz einer nur gut ein Viertel so großen Bevölkerung hingegen 1,8 Millionen.