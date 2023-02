Gastkommentar Gegen hohe Mieten hilft vor allem mehr Wohneigentum

Neueste Regulierungsidee ist die Begrenzung von Indexmieten. Doch die vielen Regulierungen sind das Problem, nicht die Lösung, ist Daniel Stelter überzeugt.

Die Indexmiete bietet einen Schutz vor sanierungsbedingten Mietsteigerungen, da diese in solchen Verträgen ausgeschlossen sind. (Foto: Moment/Getty Images) Wohnraum

„Indexmieten sind so irrsinnig ungerecht. In unserem Haus steigt die Miete um zehn Prozent. Kein Gehalt geht automatisch zehn Prozent rauf. Warum Mieteinnahmen?“, schrieb die Publizistin Marina Weisband auf Twitter. Mehr als 8000 Menschen haben den Tweet „gelikt“, was man als Zustimmung werten darf. Dazu gehört Achim Truger, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Bei einer Indexmiete ist vertraglich vereinbart, dass sich die Miete entsprechend dem Preisindex für die Lebenshaltung erhöht.

Abgesehen davon, dass die Kosten für Instandhaltung und Verwaltung im Zuge der Inflation steigen, wird bei dieser Kritik vergessen, dass Indexmieten jahrelang für Mieter gut waren. Dank tiefer Inflation stieg die Miete oft deutlich langsamer, als angesichts des angespannten Wohnungsmarktes zu erwarten gewesen wäre.

Zugleich bietet die Indexmiete einen Schutz vor sanierungsbedingten Mietsteigerungen, da diese in solchen Verträgen ausgeschlossen sind. Der vorübergehende Inflationsschub holt nur nach, was mit normalen Mietverträgen vorher passiert wäre.