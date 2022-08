Gastkommentar – Homo oeconomicus Deutschland hat einen unverdienten Vorteil – die EZB gleicht ihn aus und das ist gut so

Indem die EZB bevorzugt Anleihen der Südländer kauft, gleicht sie deren strukturellen Nachteil gegenüber Deutschland aus, lobt Philipp Heimberger.

Die Europäische Zentralbank reinvestierte Milliarden in Staatsanleihen südeuropäischer Länder. (Foto: dpa) EZB-Gebäude

Das Pandemie-Notfallankauf-Programm (PEPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, einen Crash der Anleihe- und Aktienmärkte zu verhindern. Diese hatten im März 2020 wegen übertriebener Marktreaktionen rund um die Auswirkungen der Coronapandemie unter enormem Stress gestanden, der dank des PEPP rasch zurückging.

Die EZB hat ihre PEPP-Nettoankäufe von bestehenden Staatsanleihen im März 2022 beendet. Doch nun hält sie 1690 Milliarden Euro an Staatsanleihen, die seit 2020 angekauft wurden. Die Laufzeiten dieser Anleihen variieren zwischen wenigen Monaten und drei Jahrzehnten.

Wenn eine Anleihe fällig wird, zahlt die jeweilige Regierung diese an die EZB zurück. Um die Summe der von ihr in Umlauf gebrachten Gelder nicht zu schrumpfen und so den Finanzmärkten Liquidität zu entziehen, was im unsicheren wirtschaftlichen Umfeld riskant wäre, reinvestiert die EZB die Mittel.