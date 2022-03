Gastkommentar – Homo oeconomicus Extreme Ungleichheit ist ein überschätztes Problem

Ungleichheitsstatistiken werden häufig fehlinterpretiert. Die Zahlen sind nicht vergleichbar mit der Verteilung des Landbesitzes in Agrargesellschaften, mahnt Richard Koo.

Auch wenn das System in den USA die Reichen noch reicher macht, schafft es doch Wohlstand, meint der Autor. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Demonstration für höhere Löhne in den USA

Die große Ungleichheit untergräbt die Position der USA als führendes Land und als Vorbild für die freie Welt. Andererseits wird die Ungleichheitsstatistik oft fehlinterpretiert, so als ob wir noch in einer Agrargesellschaft leben würden, in der Boden das wichtigste Gut ist.

Wenn zehn Prozent der Bevölkerung 60 Prozent des Reichtums besitzen, könnte man in einer Agrargesellschaft davon ausgehen, dass die restlichen 90 Prozent der Bevölkerung entweder in den Slums leben oder als Kleinbauern ohne Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufstieg arbeiten.

Der größte Teil des Vermögens der reichsten Menschen in den USA besteht heute jedoch aus dem Wert der Aktien, die sie an den von ihnen gegründeten Unternehmen besitzen. Bei Amazon-Gründer Jeff Bezos sind es 91 Prozent, bei Facebook-Chef Mark Zuckerberg 97 Prozent und bei Tesla-Chef Elon Musk 85 Prozent. Es handelt sich um einen Reichtum, der am Markt geschaffen, nicht von anderen genommen oder gestohlen wurde.