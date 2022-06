Gastkommentar – Homo oeconomicus Ostdeutsche sind keine Manager zweiter Klasse – Unternehmen müssen Zeichen setzen

Ostdeutsche sind in Toppositionen stark unterrepräsentiert – und das ist ein strukturelles Problem. Es lässt sich jedoch nicht durch Zeitablauf lösen, stellt Philine Erfurt Sandhu fest.

In der Gigafactory in Grünheide laufen jetzt täglich Tesla-Modelle vom Band. (Foto: dpa) Tesla-Fabrik in Brandenburg

Vor Kurzem fand der Ostdeutsche Wirtschaftsgipfel in Bad Saarow statt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte bei seiner Rede, die Unternehmen in den östlichen Bundesländern hätten einen „wahnsinnigen Aufholprozess“ hingelegt. Auch die Ansiedlungen großer Unternehmen wie Tesla oder Intel zeigen, dass es in Ostdeutschland vorangeht.

Was auf die Produktivität in den neuen Bundesländern zutreffen mag, zeigt sich nicht bei der Besetzung der Führungsspitzen in diesen Unternehmen. Eine aktuelle Studie der Universität Leipzig und des Mitteldeutschen Rundfunks zeigt: Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung werden immer noch 80 Prozent der Unternehmen in Ostdeutschland von Westdeutschen geführt – in den vergangenen Jahren sogar wieder mit steigender Tendenz. Ein Nachrücken ostdeutscher Führungskräfte auf die Positionen der westdeutschen Chefs, die nach der Wende viele Unternehmen übernommen hatten, hat nicht stattgefunden.