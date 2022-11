Viele hoffen, dass der russische Angriffskrieg enden wird. Doch ein permanenter Konfliktzustand mit Russland und China ist wahrscheinlicher, warnt Claudia Major.

Es geht Russland oder China darum, zu destabilisieren, was uns ausmacht. (Foto: dpa) Staatspräsidenten Wladimir Putin (li.) und Xi Jinping

Es kann nicht oft genug wiederholt werden: Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die europäische Sicherheitsordnung. Das gemeinsame Haus Europa liegt in Trümmern, und Sicherheit in Europa wird auf absehbare Zeit nicht mehr mit, sondern in Abgrenzung von Russland funktionieren.

Auch die Hoffnung, dass es nach dem Krieg einen stabilen Frieden geben wird, trügt. Selbst ein Ende der russischen Kampfhandlungen gegen die Ukraine wird vermutlich keinen dauerhaften Frieden nach Europa bringen, wenn man das Wort Frieden anspruchsvoll begreift, nämlich als mehr als die Abwesenheit militärischer Gewalt.

