Wer am Ende recht behält, lässt sich schwer abschätzen. In dieser komplexen Situation können US-Staatsanleihen eine gute Anlagealternative sein. Zweijährige Regierungsbonds bieten Renditen von um die fünf Prozent – das ist deutlich mehr als die US-Inflationsrate und selbst verglichen mit der Teuerung in der Euro-Zone, die zuletzt bei 5,3 Prozent lag, gar nicht so schlecht. Wobei für europäische Anleger ein Währungsrisiko bleibt. Aber ein Absturz des Dollars scheint in der aktuellen Gemengelage eher unwahrscheinlich.