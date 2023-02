 Märkte-Insight: Die Renaissance der Banken

Wie lange ist es her, dass die Investoren das Jahresergebnis eines deutschen Geldhauses feierten? Der Commerzbank ist dieses Kunststück gelungen.

Handelsblatt-Redakteur Michael Maisch analysiert den neuen Erfolg der Commerzbank und anderer europäischer Banken. Die Frankfurter Sykline

Auch 15 Jahre nach der Finanzkrise haben die Deutschen noch immer nicht ihren Frieden mit den Banken gemacht. Weil die Geldhäuser die höheren Zinsen, die sie seit Kurzem von der Europäischen Zentralbank für ihre Einlagen bekommen, nicht sofort an ihre Kunden weitergeben, geißelte die „Bild“-Zeitung „die große Zins-Schweinerei“. Das ist nicht ganz so subtil wie Bertolt Brechts Bonmot aus der Dreigroschenoper „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“, zielt aber in die gleiche Richtung.

Dabei können Banken, wenn sie nicht gerade vom Staat gerettet werden müssen, durchaus Freude bereiten. Das hat die Commerzbank am Donnerstag bewiesen, als ihr Chef Manfred Knof für das vergangene Jahr eine Verdreifachung des Gewinns verkündete und für 2023 noch höhere Profite versprach. Die Investoren hörten die Botschaft, und sie glaubten ihr sogar. In der Spitze legte die Aktie des Frankfurter Geldhauses um über zehn Prozent zu.