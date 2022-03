Kommentar Altkanzler Schröder gehört auf die EU-Sanktionsliste gesetzt

Gerhard Schröder führt den Ukrainekrieg auf ein politisches Versagen des Westens zurück. Wladimir Putin erwähnt er mit keinem Wort. Das Verhalten des Altkanzlers muss Folgen haben.

Der Ex-Bundeskanzler vermeidet jegliche öffentliche Kritik an seinem langjährigen Freund Wladimir Putin. (Foto: imago images/SNA) Gerhard Schröder

Gerhard Schröder bleibt seiner einseitigen Sicht auf den Ukrainekrieg treu. Bei einer Konferenz im türkischen Kocaeli ergreift er einmal mehr Partei für Russland, indem er die russische Aggression auf ein angebliches „politisches Versagen“ des Westens zurückführt.

Schröder behauptet, dass nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Bipolarität zwischen der Sowjetunion und den USA keine Sicherheitsarchitektur geschaffen worden sei, die diese veränderte Situation widerspiegle. Für ihn ist das ein Grund, weshalb Russland nach der Ukraine greift.

Was Schröder hier macht, grenzt schon fast an Geschichtsklitterung. Er tut so, als habe der Westen Russland über Jahrzehnte klein gehalten oder gar bedroht. Wie kommt der Bundeskanzler a.D. darauf? Warum will er nicht sehen, dass es sehr wohl starke Signale an Russland gab, sich nicht bedroht zu fühlen.