Kommentar Aufstand in Brasilia: Die stärksten Gegner der Demokratie kommen von innen

Der Sturm auf das Parlament in Brasilia zeigt: Gefährlich für demokratische Gesellschaften sind nicht die großen Autokratien – sondern die eigenen Bürgerinnen und Bürger.

Mehrere Staatsgebäude wurden von einem wütenden Mob angegriffen. (Foto: Reuters) Nach den Attacken

Die Parallelen sind ebenso verblüffend wie erschreckend: Ein abgewählter Präsident, der es noch nie so eng genommen hat mit demokratischen Grundwerten, hetzt seine Basis zum Sturm gegen die Verfassungsorgane des Staates auf. Die Institutionen wirken zunächst derart überfordert, dass man den Eindruck gewinnen könnte, ja muss, dass der Staat sein Gewaltmonopol allzu leichtfertig aus den Händen gibt. Und vor allem: Das schwindende Vertrauen in den demokratischen Prozess, die solche Bilder zwangläufig mit sich bringen.

Fast auf den Tag wiederholt sich in Brasilien das, was in den USA am 6. Januar vor zwei Jahren geschah, und ohne Zweifel als Menetekel in die Geschichte der doch so stolzen amerikanischen Demokratie einging: der Sturm auf das Kapitol in Washington.