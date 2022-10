Kommentar Vor der Stichwahl – Brasilien bleibt im Bann der Rechtspopulisten

Selbst wenn Brasiliens nächster Präsident Lula da Silva heißt: Der rechtspopulistische Geist Bolsonaros hat das Land dauerhaft verändert.

Der Rechtspopulist will die Demokratie mit demokratischen Mitteln aushöhlen. (Foto: dpa) Jair Bolsonaro

In Europa hoffen viele, dass sich mit der Abwahl von Präsident Jair Bolsonaro in Brasilien auch automatisch alle Probleme in den Beziehungen mit dem wichtigen südamerikanischen Partnerland in Luft auflösen würden. Unter dem Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, so hoffen viele, wird Brasilien wieder den Amazonas schützen, die Demokratie achten und als verantwortungsbereite Regionalmacht weltweit auftreten.

Da Lula in den Umfragen weit vorn liegt, schien dieses Szenario realistisch. Doch dann wählten die Brasilianer – und alles kam anders. Bolsonaro hat immer noch gute Chancen, die Stichwahlen am 30. Oktober zu gewinnen. Mehr noch: Bei den Wahlen erlebte die Rechte einen landesweiten Erdrutschsieg. Überraschend viele von Bolsonaro unterstützte oder ihm nahestehende Kandidaten wurden als Gouverneure, Senatoren oder Abgeordnete gewählt.

Im Kongress verfügt die rechte Allianz nun über solide Mehrheiten. „Bíblia, Boi e Bala“, also die Lobbys der Evangelikalen, Farmer und Waffenfreaks, sind noch mächtiger geworden.