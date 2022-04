Kommentar Automatisierung kann sogar Arbeitsplätze retten

Unternehmer in Deutschland müssen nur Worte wie Roboter, Digitalisierung und Automatisierung in den Mund nehmen – schon werden in der Öffentlichkeit Ängste um die Arbeitsplätze laut. Kaum ein Firmenlenker kann über technologischen Fortschritt auch nur nachdenken, ohne sich gleich mit zu überlegen, welche Proteste ihm drohen.

Die Angst vor Jobverlusten und Stellenabbau sitzt tief, und sie ist unter historischen Gesichtspunkten und unter den Eindrücken der Pandemie auch verständlich. Aber es wird auch immer klarer, dass diese Angst selbst eine Gefahr für die Gesellschaft ist.

Ein gutes Beispiel ist das Geschäft der Speditionen und Logistiker. Es ist Quatsch, beim Gedanken an autonome Fahrzeuge um die Arbeitsplätze der Lkw-Fahrer zu bangen. Schon jetzt fehlen die Trucker ja überall. Der Fachkräftemangel bringt ganze Unternehmen in Existenznöte. Automatisierung kann solche Arbeitsplätze sogar retten – und belastende Jobs besser machen.

Das Münchner Start-up Fernride macht es vor. Es will Lkw per Fernsteuerung fahren. Dabei kann sich ein einziger Teleoperator gleich um mehrere Laster kümmern, die ständig irgendwo auf Ladung warten müssen. Zugegeben, dabei macht vielleicht einer den Job, der aktuell von Dutzenden Fahrern erledigt wird. Aber das ist auch nötig in einem Beruf, den kaum ein junger Mensch mehr ausüben will.

Das freilich könnte sich auch ändern: Der Berufskraftfahrer im Büro kann mit zahlreichen ans Ziel gebrachten Ladungen viel mehr verdienen als mit einer. Er – und künftig vielleicht auch öfter sie – muss seine Pausenzeiten künftig nicht mehr an Raststätten irgendwo im Niemandsland einhalten, sondern kann in die Kaffeeküche gehen. Und statt in der Fahrerkabine wird er zu Hause schlafen.

Es wird hoffentlich in naher Zukunft noch viel mehr solcher Beispiele geben. Und keine Angst: Dort, wo keine Menschen mehr arbeiten wollen, ist der Druck am größten.

