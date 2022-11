Kommentar China ist wichtig für die deutsche Wirtschaft – die entscheidende Kennzahl bleibt unter Verschluss

Der deutsche Staat will wissen, wie abhängig Firmen von China sind – zu Recht. Vor allem aber die Aktionäre sollten mehr Transparenz einfordern.

Die Bundesregierung will künftig wissen, wieviel ihres Geschäfts deutsche Unternehmen in China machen. (Foto: Bloomberg) Volkswagen in Shanghai

Der Entwurf zur Chinastrategie der Bundesregierung hat es in sich: Der Staat will Unternehmen in ihrer China-Expansion weniger unterstützen, sie sollen ihre Abhängigkeit reduzieren. Vor allem aber fordert die Politik Transparenz: Wie hoch sind die Erlöse aus dem Chinageschäft, wie hoch die Gewinne?

Sogar einen Stresstest bringt das Regierungspapier ins Spiel. Industriekonzerne wie BASF oder Volkswagen müssten dann nachweisen, ob sie einen Verlust des Chinageschäfts wirtschaftlich überleben könnten. So ist der Staat in der Finanzkrise mit von der Pleite bedrohten Banken umgesprungen, die sich mit Hypothekenpapieren verspekuliert hatten.

Noch ist China von einem solchen Crashszenario weit entfernt – und niemand weiß wirklich, ob es je eintreten wird. Doch China unterstützt Russland im Ukrainekrieg, die Annexion Taiwans mit welchen Mitteln auch immer ist erklärtes politisches Ziel.