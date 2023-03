 Kommentar: Die neue Macht der Arbeitnehmer

Der Megastreik an diesem Montag zeigt: Die Kräfteverhältnisse am Arbeitsmarkt haben sich gedreht. Darauf müssen die Unternehmen reagieren.

Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei ihrem Arbeitskampf ein gewichtiges Argument: Es fehlt überall an Personal. (Foto: IMAGO/Eibner) Beschäftigte der Sicherheitsfirma streiken am Flughafen in München

Niemals zuvor haben die Gewerkschaften ihre Macht so eindrucksvoll demonstriert wie an diesem Montag. Der öffentliche Verkehr in Deutschland wird weitgehend lahmgelegt. Längst ist von französischen Verhältnissen die Rede.

Die Empörung von Wirtschaft und Politik ist verständlich. Indem sich Eisenbahnergewerkschaft EVG und Verdi beim Arbeitskampf zusammentun, werden Tarifkonflikte miteinander vermischt, die per se nichts miteinander zu tun haben. Das ist fragwürdig, rechtlich angreifbar dürfte es hingegen kaum sein.

Besonders heftig trifft das die Luftfahrt. Schon ohne die konzertierte Aktion von EVG und Verdi war die Branche in den zurückliegenden Wochen von Ausständen betroffen, die zu beenden sie selbst gar nicht in der Hand hatte. Bestreikt werden Systempartner wie die Sicherheitskontrollen. Die meisten Flughäfen und Airlines haben dagegen ihrerseits längst Tarifvereinbarungen mit ihren Gewerkschaften getroffen.