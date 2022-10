 Kommentar: Ein Boykott der Fußball-WM ist keine Lösung

Viele Städte und Gastronomen zeigen die Spiele aus Katar nicht, auch im Handel gibt es kaum Sonderaktionen. Diese Art des Protests bringt wenig, es gibt klügere Strategien.

Viele Hersteller und Veranstalter boykottieren die WM in Katar. (Foto: IMAGO/MIS) Spielball „Al Rihla“ von Adidas



Die Begeisterung im Vorfeld der Fußball-WM in Katar hält sich in Grenzen. Viele Branchen wie die Brauereien oder Gastronomen erwarten dieses Mal keinen Umsatzschub. Händler machen keine Sonderaktionen, bieten keine Fanprodukte an. Zahlreiche Gastronomen und die 20 größten Städte der Republik zeigen die Spiele nicht auf Großbildleinwänden, wie Handelsblatt-Recherchen zeigen.

Vor allem aber: Der Gastgeber steht wegen der Missachtung von Menschenrechten in der Kritik. Es ist eine „WM der Schande“, wie Menschenrechtsorganisationen sagen.

Deshalb rufen immer mehr Branchen und Veranstalter direkt oder indirekt zum Boykott der WM auf.

Nur: Bringt diese Art von Protest etwas? Sowohl in Katar als auch beim Fußballverband Fifa wird es niemanden wirklich interessieren, wenn eine Kölner Kneipe oder die Stadt Frankfurt die Spiele nicht zeigt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Manche Gastronomen verzichten aus Protest sogar bewusst auf einen Millionenumsatz, während die globale Fußballindustrie so oder so zig Milliarden Euro scheffeln wird.

Wegschauen ist die einfache Lösung