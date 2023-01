Kommentar Großbritannien braucht mehr als einen Platzhalter für die Zukunft

Rishi Sunak ist seit fast 100 Tagen britischer Premierminister. Viele Briten wissen jedoch immer noch nicht, wohin er das Königreich führen will.

Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, spricht im Rahmen einer Fragestunde an der Teesside University in Darlington. (Foto: dpa) Britischer Premier Rishi Sunak kann das Führungsvakuum nicht füllen

Am Donnerstag ist der britische Premierminister Rishi Sunak 100 Tage im Amt. Das ist in diesen unruhigen Zeiten in London an sich schon ein Erfolg, musste seine Vorgängerin Liz Truss doch bereits nach der Hälfte der 100-Tage-Frist zurücktreten.

Sunak ist es mit ruhiger Hand zwar gelungen, Großbritannien politisch und finanziell zu stabilisieren. Eine neue Richtung konnte er dem durch Selbstzweifel, Fliehkräfte und Wirtschaftskrise verunsicherten Königreich jedoch nicht geben. Das liegt nicht nur daran, dass der 42-jährige Premier versucht, das Land wie ein Technokrat zu lenken.

Nach den chaotischen Erfahrungen mit Boris Johnson und Liz Truss tut dem Königreich etwas mehr nüchterne Kompetenz an der Spitze ganz gut. Dass Sunak das Führungsvakuum dennoch nicht zu füllen vermag, liegt einmal daran, dass sich die Briten nach dem irrlichternden Zickzackkurs der vergangenen Jahre nicht nur nach Ruhe, sondern auch nach einer Zukunftsvision sehnen, die über die aktuelle Wirtschaftskrise hinausreicht.