Kommentar Indiens konjunktureller Rückschlag zeigt: Die Risiken sind groß

Die Regierung in Neu-Delhi erwartet, dass Indien bis 2030 die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt sein wird. Doch die jüngste konjunkturelle Abkühlung ist ein ernstes Warnzeichen.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Treffen mit Premierminister Narendra Modi. (Foto: dpa) Indienreise

Bangalore Indiens Sturm an die Weltspitze ist für die Regierung von Premierminister Narendra Modi eine ausgemachte Sache. Er sei sich sicher, dass Indien schon in vier oder fünf Jahren die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein werde, verkündete Industrieminister Piyush Goyal am Wochenende.

Dass Indien kurz davor ist, beim Bruttoinlandsprodukt Japan und Deutschland zu überholen und damit bald nur noch hinter den USA und China liegt, ist die vorherrschende Meinung in Neu-Delhi, das gerade vor Selbstbewusstsein nur so strotzt.

Mit dem Titel der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft, den das Land zuletzt für sich reklamierte, und der Gewissheit, in Kürze als das bevölkerungsreichste Land der Welt geführt zu werden, bekommt Indien gerade so viel Aufmerksamkeit wie schon lange nicht mehr. Der Wunsch des Westens nach einer Alternative zu China weckt zusätzliche Aufmerksamkeit für das 1,4 Milliarden Einwohner große Land.

Konjunkturdaten sind ein erstes Warnsignal