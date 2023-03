Kommentar Leichtes Spiel für Erdogan – die Opposition scheitert an sich selbst

Lange sah es so aus, als drohte dem türkischen Präsidenten die Abwahl. Doch in der wichtigen Wahlkampfphase zerstreitet sich die Opposition.

Der türkische Wahlkampf hat sich plötzlich zu seinen Gunsten gedreht. (Foto: Reuters) Tauben fliegen vor einem Poster Erdogans in Bursa

Die Opposition war lange überzeugt: Wenn es eine politische Strategie gegen Recep Tayyip Erdogan gibt, dann ist das zuallererst die Geschlossenheit gegen den türkischen Langzeitpräsidenten. Davon allerdings kann keine Rede mehr sein, das Gegenteil ist der Fall: Die Opposition zeigt, dass sie mehr über Macht und Posten diskutiert als über eine bessere Politik für die Menschen. So schaden Erdogans Gegner ihrem eigenen Anliegen – ohne dass der türkische Präsident etwas dafür tun musste.

Meral Aksener, Chefin der Iyi-Partei, der zweitgrößten Partei einer vielversprechenden oppositionellen Allianz, wollte einen anderen Kandidaten als der Chef der größten Bündnispartei CHP, Kemal Kilicdaroglu. Übers Wochenende ist ihre Partei erst aus dem Bündnis ausgetreten, um nach einem eigenen Kandidaten zu suchen. Am Montag hieß es dann, sie wolle doch wieder mitmachen. Kilicdaroglu tritt nun also gegen Erdogan an.