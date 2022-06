Kommentar Reitzle muss Vorstände kontrollieren, nicht ihnen vertrauen

Der Aufsichtsratschef von Continental gibt in der Aufklärung der Diesel-Affäre kein gutes Bild ab. Er achtet vor allem auf seinen eigenen Ruf.

Der Aufsichtsratsvorsitzender von Continental hat dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Elmar Degenhart vertraut. (Foto: dpa) Wolfgang Reitzle und Elmar Degenhart

Wolfgang Reitzle betont gerne, was für eine präzise und korrekt arbeitende Person er sei. Das sei auch der Hauptgrund für seinen Erfolg. Nun steht zwischen dieser Selbsteinschätzung und der Wirklichkeit ein großer Widerspruch. Denn in der Aufklärung der VW-Dieselaffäre, in die offenbar auch Continental-Mitarbeiter verwickelt sein sollen, hat es Reitzle nicht ganz so genau genommen.

Er gibt offen zu, dass er als Aufsichtsratsvorsitzender den internen von ihm initiierten Untersuchungsbericht, der 2016 fertiggestellt wurde, gar nicht gelesen hat. Seine Vorstände hätten ihm berichtet und versichert, dass alles in Ordnung sei. Einem langjährigem Multiaufsichtsrat wie ihm, hätte das nicht passieren dürfen.