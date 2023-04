Kommentar Trumps Anklage ist für Biden kein Grund zum Triumphieren

Der US-Präsident steht für Vernunft, während sich sein Vorgänger selbst demontiert – diese öffentliche Wirkung könnte die Anklage gegen den Ex-Präsidenten haben. Eigentlich.

Für den Moment erfährt der angeklagte Ex-Präsident viel Rückhalt, seine Beliebtheitswerte an der republikanischen Basis steigen. (Foto: AP) Donald Trump

Washington Nein, nein und nochmals nein. Immer wieder hat US-Präsident Joe Biden in den vergangenen Tagen Fragen zum Trump-Prozess abgeblockt. Offiziell begründet das Weiße Haus die Zurückhaltung damit, sich nicht in laufende Ermittlungen einmischen zu wollen.

Tatsächlich hätte Biden mit einer Stellungnahme nichts zu gewinnen. Die Spenden an Trump sind auf einem Rekordhoch, denn der Vorwurf des Ex-Präsidenten einer „Hexenjagd“ lässt die Wut seiner Anhänger glühen.

Biden will in dieser Gemengelage die Stimmung nicht noch befeuern – auch deshalb, weil die Folgen der Anklage oder gar einer (bisher nicht erfolgten) Festnahme unberechenbar sind. Schließlich wird das erste Mal in der amerikanischen Geschichte ein amtierender oder ehemaliger Präsident strafrechtlich verfolgt.

Gewaltsame Proteste sind ebenso wenig ausgeschlossen wie ein Schuldspruch oder ein Fallenlassen der Anklage. Das Einzige, was Bidens Berater gerade halbwegs kontrollieren können, ist, dass der Präsident bei seinem Tagesgeschäft bleibt.