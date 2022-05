Kommentar Wenn die Bahn bei der Klimarettung helfen soll, muss das Schienen-Chaos aufgeräumt werden

Der Ausbau der Schiene ist wichtig. Doch die Dauerbaustelle Bahn verschreckt Kunden. Mehr Ehrlichkeit ist nötig – und erkennbarer Änderungswille.

Immer häufiger fallen Züge aus oder verspäten sich, weil es eine Störung gibt oder Baustellen den Verkehr behindern. Das sorgt im Güter- wie im Personenverkehr für wachsenden Frust. (Foto: imago images/Reichwein) Wachsende Probleme im Bahnverkehr

Deutschlands Schienennetz befindet sich in einem desolaten Zustand. Güterzüge müssen reihenweise stehen bleiben, da es zu wenig Platz auf den Gleisen für sie gibt. Im Fernverkehr liegt die Pünktlichkeit bei weniger als 70 Prozent und damit so niedrig wie zuletzt 2015. Besserung ist nicht in Sicht. Die großen Baustellen kommen in diesem Jahr erst noch, viele weitere sind bereits in der Planung.

Jedem war klar, es würde ein Mammutprojekt, die Bahn zu ertüchtigen, entscheidenden Anteil an der Verkehrswende zu tragen. Doch was derzeit geschieht, hat das Potenzial, dieses Ziel sogar zu konterkarieren. Der Ausbau der Schiene ist sicherlich richtig, doch wenn auf dem Weg zu einer leistungsfähigen Bahn-Infrastruktur die Kunden – seien es die Unternehmen im Güterverkehr oder die Reisenden in den Personenzügen – dem System völlig entnervt den Rücken kehren, gewinnt niemand etwas. Auch nicht das Klima. Zwei Dinge sind jetzt nötig: