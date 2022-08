 Kommentar: Wer wenn nicht Kanada? Die fatale Ignoranz der deutschen Politik gegenüber einem Musterpartner

Es ist kein Zufall, dass der Kanzler und sein Vize sich gemeinsam nach Kanada aufmachen. Wenn sich Deutschland einen idealen Handelspartner ausmalen könnte, er würde so ziemlich dem des Bildes von Kanada entsprechen: eine ausgesprochen liberale Gesellschaft, eine ausgeprägte demokratische Kultur, immerhin die Nummer neun der größten Volkswirtschaften – und obendrein mit riesigen Naturressourcen gesegnet.

Umso unverständlicher ist es, dass die EU – auch wegen des deutschen Widerstandes – jahrelang nicht in der Lage war, den Freihandelspakt (Ceta) mit Kanada zu schließen. Jetzt kommt offenbar eine Wende. Der Ukrainekrieg, der russische Imperialismus insgesamt und das zunehmend machtpolitisch und willkürlich auftretende China haben Einsichten gefördert.

Die entscheidende: Handel unter Gleichgesinnten auf Basis gemeinsamer Werte und eines gemeinsamen Rechtsverständnisses ist nicht nur einfacher, sondern am Ende auch nachhaltiger. Die Ceta-Blockade wirkt in Zeiten des „friendshoring“ geradezu weltfremd.

Keine noch so schönen Businessperspektiven sind es wert, dass sich eine Volkswirtschaft in vollkommene Abhängigkeit zu willkürlichen Autokratien begibt – das gilt für Russland in der Energiefrage und es gilt vielleicht noch stärker im Falle Chinas, wo deutsche Unternehmen in vielen Fällen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes erwirtschaften.

Dass sich also Robert Habeck und Olaf Scholz als Handelsreisende nach Nordamerika aufmachen, um nicht nur den bilateralen Handel voranzutreiben, sondern vor allem die Energiepartnerschaft zu stärken, ist ein wichtiges Signal – auch an Moskau und Peking.

Eine Allianz unter Demokratien, wie US-Präsident Joe Biden sie fordert, bedeutet nicht, mit autokratischen Systemen zu brechen. Das wäre vor allem aus deutscher Perspektive ökonomischer Selbstmord. Aber es bedeutet zumindest, die Naivität abzulegen, mit der die Bundesregierungen mindestens in den vergangenen drei Jahrzehnten vor allem gegenüber Russland und China Außenwirtschaftspolitik betrieben haben.

Um außenpolitisch wieder handlungsfähig zu sein, muss Europas größte Volkswirtschaft seine Abhängigkeit von diesen Autokratien verringern. Eine Annäherung an jene Länder, die für westliche Werte stehen, ist gewissermaßen geopolitischer wie geoökonomischer Imperativ. Dazu gehört in vorderster Reihe auch Kanada.

Nicht mehr „Wandel durch Handel“ ist das Gebot der Stunde, sondern die Schaffung eines nachhaltigen Handels durch Wandel der deutschen Position muss das Ziel sein. Nicht mehr eine ausschließliche und einseitige Betrachtung der Chancen der globalen Vernetzung sollten im Vordergrund stehen, sondern eine tiefe Analyse der Risiken.

Mehr: Deutschland plant ein Wasserstoff-Abkommen mit Kanada. Eine Lieferung von Flüssiggas ist unwahrscheinlich, aber die LNG-Infrastruktur könnte helfen