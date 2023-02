Meinung Anti-Fracking, Anti-Atomkraft, Anti-CO2-Speicherung: So wird das nichts mit der Energiewende

Deutschland überlässt anderen jene Energiequellen und Technologien, die hierzulande umstritten sind. Doch das Kalkül, unbequeme Themen ins Ausland zu verlagern, wird nicht aufgehen.

Gegen fast alles gibt es in Deutschland immensen Widerstand. Nicht nur gegen fossile Energien. (Foto: dpa) Demonstration gegen Erdgasfördermethode Fracking

Düsseldorf Frackinggas aus den USA, Atomkraft aus Frankreich und CO2 nach – Norwegen? Ja, Hauptsache, der deutsche Durchschnittsbürger muss sich seine Finger nicht schmutzig machen. Seit Jahren ist die Antwort auf unbequeme Themen sehr bequem: einfach auslagern.

Die nächste Debatte wird sich um die Frage drehen, wo unvermeidbare CO2-Emissionen gespeichert werden sollten. Und die Antwort muss lauten: auch in Deutschland. Das gilt sowohl für Teile der Grünen, die sich gegen dieses Thema sperren, als auch für große Teile der Bevölkerung selbst.

Schon einmal hatte der Kohlekonzern RWE versucht, das Thema CO2-Abspaltung und -Speicherung (CCS) hierzulande voranzutreiben. Und ist grandios gescheitert. Vor allem an den Widerständen in der Bevölkerung. Das war auch richtig so. Erstens sollte die CCS-Technologie nie als Rechtfertigung für den Weiterbetrieb von fossilen Kraftwerken eingesetzt werden. Sondern nur dann, wenn es um wirklich unvermeidbare Emissionen geht, wie bei der Zementproduktion. Das dürfte die Akzeptanz schon einmal deutlich steigern.