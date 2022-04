Morning Briefing Die Führungsfrage – Kanzler in der Kritik

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

„wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln“, lehrt uns Dietrich Bonhoeffer, der 1945 kurz vor Kriegsende ermordete Theologe. In diesem Jahr gibt es viele Gründe zum Verzweifeln: der brutale russische Krieg gegen die Ukraine, längst ein Fall für einen Kriegsverbrecherprozess; die noch immer nicht ausgestandene Pandemie; das Krebsgeschwür des Nationalismus, dessen französische Galionsfigur Marine Le Pen zum Widerstand gegen Deutschland aufruft; die fast aus den Augen verlorene, immer bedrohlicher werdende Klimakrise; die Missachtung und Beugung des Rechts in Staaten wie Ungarn, die sich „demokratisch“ nennen. Das alles gehört zum politischen Dunkel, so wie Karfreitag.

Aber es gibt auch Ostern, Auferstehung und am Ende Lösungen. Beispiele wie die offene Kommunikation zwischen den Ministerpräsidentinnen Sanna Marin (Finnland) und Magdalena Andersson (Schweden) über einen Nato-Beitritt gehören dazu.

In Deutschland dominiert einstweilen eine anschwellende Sehnsucht nach mehr Führung, nach klarer Orientierung. Bundeskanzler Olaf Scholz erscheint zuweilen gelähmt zwischen einer gescheiterten Russland-Politik und nötiger Wertesolidarität für die Ukraine.

Deutliche Kritik kommt aus den eigenen Ampelkoalitionskreisen, etwa von der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag erklärt in der „Welt“ zum Ukrainekrieg: „Es läuft nicht nur nicht nach Plan. Ich würde mal behaupten, es gibt keinen Plan.“

Auch in der Ampel wird Bundeskanzler Scholz zögerliches Verhalten vorgeworfen.

Das ist ein Offenbarungseid. Deutlich wird auch der Grünen-Politiker Anton Hofreiter, der von einem Kabinettsbeschluss gehört hat, keine schweren Waffen zu liefern: „Meine Erwartung ist, dass dies so schnell wie möglich aufgehoben wird.“

Und: „Das Problem ist im Kanzleramt und Herr Scholz spricht von Zeitenwende, aber er setzt sie nicht ausreichend um.“ Die letzte Ansage des kritisierten Scholz lautet: nicht nach Kiew zu reisen. Unsere Titelzeile: „Kanzler in der Klemme.“

Schon Molière wusste: „Mögen wir noch so viele Eigenschaften haben, die Welt achtet vor allem auf unsere schlechten.“

Kurz vor der Feier zum 50. Geburtstag von SAP in der Hamburger Elbphilharmonie mit Lang Lang werden doch ein paar Problemzonen des größten deutschen Techkonzerns deutlich.

In den vergangenen drei Jahren ist der Umsatz kaum gewachsen.

Die Transformation vom Softwarekonzern zum Dienstleister in der Cloud fällt schwerer als gedacht.

In den ersten Monaten des Jubiläumsjahres hat SAP mehr als ein Fünftel des Börsenwerts eingebüßt – im Vergleich zum Leitindex Dax ein viel stärkerer Rückgang.

Vorstandschef Christian Klein antwortet Kritikern mit einer Zahl: plus 17 Prozent. So stark wuchs das Cloudgeschäft (auf 9,42 Milliarden Euro) im vorigen Jahr.

Das sei ein „sensationeller Durchbruch“, erklärt Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner im Handelsblatt-Gespräch: „Das ist das Comeback des German Engineering.“ Das ist die optimistische Sicht. Kritiker dagegen sehen SAP auf dem Weg vom Pionier zum Betreiber eines Datensilos, aus dem andere Systeme die relevanten Informationen ziehen, schreibt unser Autor Christof Kerkmann.

Wie auch immer: Dass Rivalen wie Salesforce oder Workday von Investoren mehr geschätzt werden, hat sicherlich mit einer besseren Kommunikation zu tun.

Eine kleine juristische Lektion in Sachen „Partygate“-Affäre hat der bisherige britische Justiz-Staatssekretär David Wolfson seinem Chef Boris Johnson erteilt. Er reichte den Rücktritt ein. Man könne Gesetzesreformen nur umsetzen, wenn man sich selbst an die Gesetze halte, schrieb Wolfson in einem bei Twitter publizierten Brief an den Premier. „Es geht nicht nur um die Frage, was in Downing Street passiert ist oder um Ihr eigenes Verhalten“, es gehe um die offizielle Reaktion auf die Vorgänge. Lord David: „Da wir offensichtlich in dieser Sache nicht derselben Ansicht sind, muss ich Sie bitten, meinen Rücktritt anzunehmen.“

Der mit einem Bußgeldbescheid bedachte Boris Johnson wird in die Geschichte eingehen als erster britischer Regierungschef, der im Amt gegen das Gesetz verstoßen hat. Sein Staatssekretär beweist da mehr Moral.

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Keiner betete an ihren Gräbern“ von Khaled Khalifa, ein Roman des im Verborgenen in Damaskus lebenden Schriftstellers über seine Heimat Syrien, Generationen überspannend. Ein leidenschaftliches Familienepos über ein Land, über das man derzeit nur in Verbindung mit Diktatur und russischen Waffenbrüdern hört.

Aber auch hier schien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein liberales, offenes Leben möglich, trotz all der geschilderten Tragik der Liebesbeziehungen zwischen Muslimen und Christen. Am Ende wird das Glück stets knapp verpasst, und das schöne Aleppo ist nur noch ein Steinhaufen.

(Foto: Ankerkraut) Die Hamburger Gründer von Ankerkraut haben ihre Gewürzfirma vor zehn Jahren gegründet. Nun ist der Konzern Nestlé mehrheitlich eingestiegen.

Und dann ist da noch das innovative Gewürzmischung-Start-up Ankerkraut, dessen schönste Hoffnungen ins Kraut schossen. Die Unternehmer Stefan und Anne Lemcke verkaufen die Mehrheit ihrer durch die Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekanntgewordenen Firma an den Schweizer Konzern Nestlé.

Investor und Vox-Juror Frank Thelen, der sich 20 Prozent gesichert hatte, verkauft gleich mit und macht eines seiner besten Geschäfte. Der Umsatz von Ankerkraut soll unter Nestlé-Regie von 40 Millionen auf 100 Millionen Euro steigen.

Doch unter Influencern und Fans sprechen manche schon von einem Ausverkauf, auch wenn das Gründerpaar Lemcke als Markenbotschafter dabeibleibt.

Weiser Rat kommt von dem Mann, der uns alle bald zum Osterspaziergang verführt: Johann Wolfgang von Goethe. „Ironie ist das Körnchen Salz, das das Aufgetischte überhaupt erst genießbar macht“, hielt er für die Nachwelt fest.

Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage mit gut gewürztem Braten, natürlich ohne gesalzene Rechnungen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs