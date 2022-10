Morning Briefing „Sag niemals nie“: Was die EZB von James Bond lernen kann

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

„Sag niemals nie“, wusste schon James Bond. Und auch Notenbanker tun gut daran, sich an diese Agentenweisheit zu halten. Als Christine Lagarde im September die Anhebung der Zinsen um 0,75 Prozentpunkte ankündigte, war ihr ein Punkt wichtig: Dies sei nicht die Norm, stellte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) klar. Schließlich hatte man die Zinsen nie zuvor auf einen Schlag so stark angehoben.

Nun könnte die Notenbank knapp sechs Wochen später noch einmal im gleichen Umfang nachlegen. Das zumindest erwarten die meisten Ökonomen vor der Ratssitzung am heutigen Donnerstag. Für einen weiteren großen Zinsschritt spricht vor allem der weitere Anstieg der Inflationsrate. Im September erreichte sie im Euro-Raum einen neuen Rekord von zehn Prozent.

Michael Hünseler, Anleiheexperte beim Vermögensverwalter MEAG, sagt mit Blick auf die Entscheidung des Ölkartells Opec, die weltweiten Fördermengen zu reduzieren: „In Europa sind die Treiber der Inflation nicht zurückgegangen, mit dem jüngsten Opec-Beschluss eher noch stärker geworden.“

Und so muss die EZB ihre Geldpolitik nun rasch auf die Bekämpfung jener hartnäckigen Inflation ausrichten, die viele Euro-Notenbanker zuvor als Obsession überspannter Ordnungspolitiker abgetan hatten.

Wie heißt es bei Bond? „Du lebst nur zweimal – einmal in Deinem Leben und einmal in Deinen Träumen.“

In Europa haben uns in dieser Woche die neuen Regierungschefs in Großbritannien und Italien auf Trab gehalten. Darüber ist fast untergegangen, dass der G20-Staat Brasilien vor einer Richtungsentscheidung steht, wie sie extremer kaum ausfallen könnte: Am Sonntag müssen die Bürger wählen zwischen dem regierenden Präsidenten Jair Bolsonaro und Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der zurück an die Macht will.

Nationalist steht gegen Sozialist, Ex-Militär gegen Gewerkschaftsführer. Bolsonaro leugnet den menschengemachten Klimawandel, Lula hängt ein hartnäckiger Korruptionsverdacht an. Kein Wunder, dass die Wirtschaftselite des Landes ebenso gespalten ist wie der Rest der Bevölkerung. Das Ergebnis des entscheidenden zweiten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl ist komplett offen.

Wichtigster Handelspartner von Brasilien ist übrigens China, und zwar sowohl bei den Ein- als auch bei den Ausfuhren, und in beiden Kategorien mit deutlichem Abstand vor den geographisch viel näher liegenden USA. Ein weiteres Indiz, wie systematisch China sein Beziehungsnetz rund um den Globus ausbaut.

In Deutschland darf sich die chinesische Staatsreederei Cosco nun mit 24,9 Prozent am kleinsten Containerterminal des Hamburger Hafens beteiligen. Das hat das Bundeskabinett gestern beschlossen – unter Protest des Auswärtigen Amtes und weiterer FDP- und von den Grünen geführter Ministerien.

Es ist in der Schifffahrtsbranche durchaus üblich, dass sich große Reedereien an Frachtterminals beteiligen, um sich selbst eine bessere Abfertigung zu sichern. Von einem Ausverkauf kritischer Infrastruktur erscheint mir der Vorgang ziemlich weit entfernt. Aber womöglich haben Entscheidungen rund um den Umgang mit der Volksrepublik inzwischen jenen Aggregatzustand erreicht, den wir in Deutschland am liebsten mögen: Es geht ums Prinzip.

Nachdem wir jahrelang bedenkenlos die Hälfte unserer Erdgasversorgung in die Hände eines russischen Autokraten gelegt haben, soll uns Vergleichbares mit China auf keinen Fall noch einmal passieren.

Auch deutsche Konzerne müssen deshalb in Bezug auf China umdenken. Sich allzu sehr vom chinesischen Markt und den Launen der dortigen Kommunistischen Partei abhängig zu machen, ist bei Investoren und der Öffentlichkeit gar nicht mehr en vogue. Gleichzeitig lassen sich in China viel zu große und viel zu gute Geschäfte machen, als dass Konzernmanager diesen Markt leichtfertig aufs Spiel setzen könnten.

Ein Balanceakt, den auch Siemens meistern muss. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern 13 Prozent seiner Umsätze in China – und will das Geschäft in der Volksrepublik weiter ausbauen, wie das „Handelsblatt“ recherchiert hat. Ausgerechnet der Bereich „Digitale Industrien“ – mit Industriesoftware und Fabrikautomatisierung die wichtigste und sensibelste Sparte – soll noch stärker auf China ausgerichtet werden.

Siemens will die Umsätze der Konzernsparte in China laut Unternehmenskreisen im Vergleich zu 2020 bis 2025 verdoppeln und dort auch neue Arbeitsplätze aufbauen. Für das Vorhaben hat Vorstandschef Roland Busch nach Informationen aus Konzernkreisen eigens ein Projekt gestartet. Codename: „Marco Polo“.

(Foto: Argo AI via REUTERS) Das Gemeinschaftsprojekt Argo AI von Volkswagen und Ford steht nun vor dem Aus.

Der Volkswagen-Konzern und sein US-Partner Ford ziehen sich aus dem gemeinsamen Projekt rund um Roboterautos bei der Software-Firma Argo AI zurück. Volkswagen werde nicht weiter in Argo investieren, teilte der Konzern gestern Abend überraschend mit. Der US-Autobauer Ford steigt direkt aus dem Geschäft aus und verbuchte dafür eine Abschreibung von 2,7 Milliarden Dollar, wie er gestern nach US-Börsenschluss mitteilte.

Die beiden Partner hielten bisher jeweils 40 Prozent an Argo und hatten sich 2019 auf eine breit angelegte gemeinsame Entwicklung der Technik geeinigt. VW will für seine bisher mit Argo geplanten Robotertaxis, die für die Mobilitätstochter Moia in Hamburg 2025 an den Start gehen sollen, in Kürze einen neuen Partner präsentieren.

Und dann ist da noch der wohl prestigeträchtigste Auftrag der gesamten Flugzeugbranche, der Boeing derzeit aber eine Menge Ärger bereitet. Der US-Flugzeugbauer muss weitere 766 Millionen US-Dollar abschreiben, weil der Bau der neuen „Air Force One“ teurer wird als erwartet. Bereits im vergangenen Jahr hatte Boeing auf die zwei neuen Jumbojets für den US-Präsidenten 1,1 Milliarden Dollar abschreiben müssen. Die Flugzeuge basieren auf dem Modell 747-8, werden aber umfassend modifiziert, unter anderem mit Selbstverteidigungs- und Kommunikationssystemen, die selbst in einem Atomkrieg funktionieren sollen.

Der Kaufpreis von insgesamt 4,3 Milliarden Dollar sei zu niedrig, sagte Boeing-Chef Dave Calhoun gestern dem TV-Sender CNBC. Der größte Fehler seines Vorgängers Dennis Muilenburg sei es gewesen, sich auf Druck des damaligen Präsidenten Donald Trump zu einer Festpreis-Zusage für die Präsidentenjets hinreißen zu lassen. Trump hatte 2016 kurz vor seinem Amtsantritt seinen Unmut über die Kosten geäußert und getwittert „Bestellung stornieren!“.

Ob sich mit diesem Verhandlungstrick wohl auch der Preis beim nächsten Gebrauchtwagenkauf drücken lässt?

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt