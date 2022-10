Elektromobilität Apple-Zulieferer Foxconn will eigene Elektroautos bauen

Unterhaltungselektronik allein reicht dem taiwanesischen Foxconn-Konzern nicht mehr. Autos sollen künftig ein zweites Standbein sein.

Der Verkauf soll in Taiwan schon im kommenden Jahr starten. Foxconn plant Autoproduktion

Taipeh Der taiwanesische iPhone-Auftragsfertiger Foxconn hat zwei neue E-Autos vorgestellt. Künftiges Einstiegsmodell ist die Kompakt-Limousine Model B, die im Segment des VW ID.3 antritt und dank windschlüpfiger Karosserie rund 450 Kilometer Reichweite bieten soll. Weitere technische Daten nennt der Hersteller nicht.

Ähnlich detailarm sind die Informationen zum ebenfalls erstmals gezeigten Model V, einem kleinen Pick-up-Truck mit einer Tonne Nutzlast. Ebenfalls im Rahmen des diesjährige Tech-Days hat das Unternehmen die Serienversion das SUV Model C gezeigt, die 2021 noch als Studie präsentiert worden war. Die Auslieferungen sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 zunächst in Taiwan starten.