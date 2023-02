Fahrbericht Feuriger Ritt zwischen allen Stühlen – so fährt sich die Ducati Diavel V4

Alles ist neu an der dritten Diavel-Generation; V4-Motor, Rahmen, Fahrwerk. Beim Fahrspaß ist die feurige Maschine aus Italien weiterhin kaum zu schlagen.

Vereinigte Arabische Emirate Sie war schon immer eine Pretiose im exklusiven Programm des italienischen Motorradherstellers Ducati: So recht wusste bei der Premiere der Diavel 2011 eigentlich niemand, in welche Schublade man sie stecken sollte. Die niedrige Sitzposition und der lange Radstand wiesen ihr eine Rolle als Cruiser zu, während ihr ultrastarker, damals 162 PS leistender 1,2 Liter-Zweizylinder mit einem Drehzahllimit von fast 10.000 U/min eher auf einen Hypersportler hindeutete. Die aufrechte Sitzposition wiederum entsprach am ehesten einem Nakedbike.

Jetzt kommt die dritte Generation der Ducati Diavel zu den Händlern – mit einem gewaltigen V4-Motor. Dass ein Motorrad mit so gegensätzlichen Hauptmerkmalen wie die Diavel beim Start nicht gleich zum Stückzahltreiber wurde, war sicherlich auch für die Verantwortlichen in Bologna, der Heimat von Ducati, keine Überraschung. Selbst im Bigbike-Traumland Deutschland kamen über 12 Jahre nur knapp 4.000 Einheiten zusammen, weltweit waren es immerhin 45.000.