 Bundesverkehrsminister: Wissing erwartet keine schnelle Besserung an Flughäfen

Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) rechnet nicht mit einer baldigen Besserung der Lage an deutschen Flughäfen mit zahlreichen Flugstreichungen und Verspätungen. „Die Situation im europäischen Luftverkehrssystem ist für alle eine enorme Herausforderung“, sagte Wissing der „Bild am Sonntag“.

Der Fachkräftemangel erreiche den Alltag der Menschen immer stärker. Kurzfristige Lösungen seien eher unwahrscheinlich. Der CSU-Verkehrsexperte Ulrich Lange kritisierte Wissing scharf: „Er kann sich nicht einfach achselzuckend wegducken und die Menschen mit dem von der Ampel mitverschuldeten Verkehrschaos allein lassen.“

Nach Einschätzung der stellvertretende Verdi-Vorsitzenden Christine Behle, die auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei der Lufthansa ist, wird sich die Situation noch zuspitzen. „Der Sommer wird chaotisch“, sagte Behle der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag).

Ursache sei der europäische Zwangswettbewerb an den Flughäfen und die damit einhergehenden Einsparungen an Personalkosten um 30 bis 40 Prozent durch Outsourcing und Tarifflucht. Der Lockdown an den Flughäfen während der Corona-Pandemie habe außerdem zu Kurzarbeit und Entlassungen bei Dienstleistern geführt, zudem hätten sich Mitarbeiter andere Jobs gesucht. Dieses Personal fehle jetzt massiv, wo die Zahl der Buchungen wieder deutlich steige. „Es wird dramatisch werden“, warnte Behle.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Personal-Chaos: Auch Easyjet streicht etwa 1000 Flüge