Energiepolitik Robert Habeck in Sachsen: Zwischen Freund und Feind

Der Wirtschaftsminister ist Wandler zwischen zwei Welten: Ministerpräsident Kretschmer spricht von „dramatischen“ Differenzen, bei Wacker Chemie wird Habeck hofiert – und übertrumpft den Bundespräsidenten.

Der Wirtschaftsminister besuchte das Chemie-Werk im sächsischen Nünchritz. (Foto: Reuters) Robert Habeck

Dresden, Nünchritz Wenn es für Robert Habeck ein Eldorado gibt, es könnte in der sächsischen Provinz in Nünchritz sein. Der Bundeswirtschaftsminister wird dort per Bus über das Werksgelände von Wacker Chemie kutschiert. Er lehnt mit den Ellbogen auf dem Haltegriff vor ihm und blickt raus auf Stahlkonstruktionen, in denen Polysilicon hergestellt wird. Die Sonne steht tief an diesem Dienstagabend über Sachsen und hüllt den Himmel über dem Werk in ein sattes Orange.

Hier in Nünchritz kommt all das zusammen, was Habeck sich wohl in seinen kühnsten Träumen wünscht. Wacker produziert mit Gas, noch. Das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, das zu ändern. Nicht der Energiekrise zum Trotz, sondern jetzt erst recht.