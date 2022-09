Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen an diesem Samstag ein weiteres Entlastungspaket beschließen. Welche Ideen es gibt – und was sie bringen würden.

Olaf Scholz wollte „sehr schnell in der Lage sein, die nötigen Lösungen und Entscheidungen“ für ein neues Entlastungspaket zu präsentieren. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz

Berlin Die Terminfindung war schwierig. Christian Lindner (FDP) musste seine Reisepläne umwerfen und eine Dienstreise nach Israel verkürzen. Nun bleibt der Bundesfinanzminister am Samstag in Berlin, damit er am Koalitionsausschuss teilnehmen kann.

Am Samstagmorgen kommen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu den entscheidenden Beratungen zusammen. Nach wochenlangen Diskussionen will die Ampelkoalition eine drittes Entlastungspaket beschließen, um Bürgern und Unternehmen angesichts der gestiegenen Energiepreise zu helfen.

Finanzminister Lindner kündigte ein „wuchtiges Paket“ an. Kanzler Scholz stellte „präzise, maßgeschneiderte Entlastungen“ in Aussicht. Die Maßnahmen sollten „möglichst maßgeschneidert, möglichst effizient, möglichst zielgenau“ sein.

