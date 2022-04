Fehlanreize im Sozialstaat Studie: Wie das Lebenseinkommen vom Haushaltstyp abhängt

Berlin Das verfügbare Lebenseinkommen hängt in Deutschland noch immer stark vom Haushaltstyp ab. Das gilt vor allem für Frauen, wie Berechnungen einer von der Bertelsmann Stiftung geförderten Studie zeigen.

Demnach können sich Frauen, auf das gesamte Erwerbsleben gerechnet, nur etwas mehr als halb so viel Bruttoeinkommen erarbeiten wie Männer. Diese Geschlechterlücke im Lebenserwerbseinkommen, der sogenannte Gender Lifetime Earnings Gap, ist für Mütter noch größer. Der tatsächliche Lebensstandard hängt dabei stark von der Familienkonstellation und den wohlfahrtsstaatlichen Leistungen ab.

Die Studie betrachtetet und simuliert die Daten für die Geburtsjahrgänge 1964 bis 1985, jeweils für das Haupterwerbsalter, das heißt in der Altersspanne vom 20. bis 55. Lebensjahr. Das verfügbare Lebenseinkommen ergibt sich nach Steuern und Abgaben zuzüglich Transfers und Familienleistungen. Der Jahrgang 1985 bietet die aktuellsten Werte.

Konkret: Heute Mitte-30-jährige verheiratete Mütter und Väter haben in ihrem Haupterwerbsalter jeweils rund 700.000 Euro zur Verfügung.

Frauen, die überwiegend alleinerziehend sind, kommen lediglich auf rund 520.000 Euro und müssen im Vergleich zu verheirateten Müttern damit durchschnittlich Einbußen von rund 25 Prozent hinnehmen.

Mütter, die über einen längeren Zeitraum verheiratet waren und sich nach der Trennung um die Kinder kümmern, sind ebenfalls betroffen: Das verfügbare Lebenseinkommen von heute Mitte-30-jährigen teilweise alleinerziehenden Müttern liegt bei 625.000 Euro. Damit ist es rund zehn Prozent niedriger als das der verheirateten Mütter.

Sozialstaat gleicht den Einkommensverlust von Alleinerziehenden nicht aus

In der Studie heißt es: „Leben Personen – in der Regel sind es Frauen – allein mit ihren Kindern, so sind sie in einem größeren Maße auf ihre eigene Erwerbstätigkeit und direkte staatliche Transfers angewiesen, da die Absicherung durch das Partnereinkommen teilweise oder vollständig wegfällt.“

Der Sozialstaat gleiche dabei den Lebenseinkommensverlust von Alleinerziehenden aber nur unzureichend aus. Beispiel Elterngeld: Zwar kompensieren solche familienspezifischen Transfers, die nicht an Ehe und Partnerschaft geknüpft sind, für die Dauer des Bezugs Ausfälle des Erwerbseinkommens in gewissem Umfang. Laut der Studie reichen sie aber nicht aus, um den durch Erwerbsunterbrechung und Arbeitszeitreduzierung entstehenden Nachteil über das gesamte Arbeitsleben zu kompensieren.

Der Autor der Studie, Timm Bönke, Juniorprofessor für Öffentliche Finanzen an der Freien Universität Berlin, kritisiert: „Viele der familienbezogenen Leistungen sind noch immer auf die eheliche Lebensgemeinschaft ausgerichtet.“ Er nennt die Kombination aus Ehegattensplitting, beitragsfreier Mitversicherung, steuer- und abgabenfreien Minijobs und fehlenden Betreuungsmöglichkeiten.

Das setze nicht nur starke Anreize für eine traditionelle Rollenaufteilung, in der die Frau weniger Erwerbsarbeit und dafür mehr Sorgearbeit übernimmt als der Mann. Für Alleinerziehende oder nicht verheiratete Paare seien diese Leistungen unzugänglich.

Größere finanzielle Unterstützung für Kindererziehungszeiten

Manuela Barisic, Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann Stiftung, fordert: „Wohlfahrtsstaatliche Leistungen, die einen spezifischen Lebensentwurf fördern, sollten der Vergangenheit angehören.“ Ein wichtiger Grundpfeiler wäre eine größere finanzielle Unterstützung für Kindererziehungszeiten: Nur so lasse sich eine Benachteiligung verschiedener Familientypen beheben.

In der Studie heißt es auch: „Wichtiger als monetäre Familienleistungen, welche besonders auf die eheliche Partnerschaft ausgerichtet sind und dadurch auch die Gefahr von Fehlanreizen bergen, sind gute Kinderbetreuungsoptionen und ein entsprechender Kulturwandel in Unternehmen und Gesellschaft.“

So würde das Arbeitskräftepotenzial vieler Frauen und Mütter, die aufgrund der „Zweitverdienerinnenfalle“ oder mangelnder Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Jobs mit geringen Stundenzahlen verharren, genutzt werden können.

