Gehaltssteigerungen Verdi erreicht Tarifabschluss für Aerologic-Piloten

Künftig verdienen Aerologic-Piloten zwischen 64.000 und 208.000 Euro im Jahr. Außerdem wurden unter anderem zusätzliche Urlaubstage vereinbart.

Berlin, Leipzig Die Gewerkschaft Verdi hat einen Tarifabschluss für die rund 600 Piloten der Fracht-Airline Aerologic erreicht. Bei einer Laufzeit von 15 Monaten wurden bis Ende 2023 Gehaltssteigerungen zwischen 8,5 Prozent in den oberen und 24,6 Prozent in den unteren Gehaltsstufen vereinbart, wie Verdi am Montag in Berlin mitteilte. Die Piloten verdienen künftig zwischen 64.000 und 208.000 Euro im Jahr einschließlich der Schichtzulagen. Zudem wurden in dem bis Ende 2025 gültigen Manteltarif zusätzliche Urlaubstage, betriebliche Altersvorsorge und Erreichbarkeitsregeln vereinbart.

Bei dem Gemeinschaftsunternehmen von Deutscher Post DHL und Lufthansa kommt damit die konkurrierende Vereinigung Cockpit nicht zum Zug. Verdi hat nach eigenen Angaben auch Tarifverträge für Piloten der deutschen Easyjet-Basen sowie bei der DHL-Tochter European Air Transport in Leipzig. Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings strebt sie wie die VC einen Tarifvertrag an.

