Interview Ex-Generalinspekteur Naumann: „Man muss aufhören, gebannt auf die Schlange Putin zu starren“

Berlin Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Klaus Naumann, sieht einen russischen Übergriff auf Nato-Territorium als rote Linie, ab der die Militärallianz zum Handeln gezwungen würde: „Sollte Putin dort bombardieren oder Konvois angreifen, wird die Nato auf eine Antwort nicht verzichten können, wenn sie glaubwürdig bleiben will“, sagte der ehemalige Heeresgeneral und Vorsitzende des Nato-Militärausschusses im Interview mit dem Handelsblatt.

Natürlich müsse man sich bei einem Übergriff auf Nato-Territorium jeden Einzelfall genau ansehen. „Aber wir dürfen Putin auch nicht sagen, nur wenn du das und das tust, dann greifen wir ein.“ Und: „Man muss aufhören, gebannt auf die Schlange Putin zu starren.“

Die Nato müsse die Initiative zurückgewinnen und dem russischen Präsidenten die Gewissheit geben, dass er empfindlich getroffen werde, aber nicht sagen, wann, wo und wie. „Diese Ungewissheit in seinem Kalkül verhindert Krieg und erlaubt es, den Konflikt zu beenden“, sagte Naumann vor dem Nato-Gipfeltreffen an diesem Donnerstag.

Der politischen Führung in Deutschland warf der General a. D. vor, „unser Land schutzlos gemacht“ zu haben. Dass ein Brigadekommandeur heute 40 verschiedene Kontakte anrufen müsse, um sich überall das nötige Material für eine Übung auszuleihen, sei doch lächerlich: „Damit kann man nicht abschrecken“, betonte Naumann.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Spätestens seit Putins Münchener Rede 2007 hätte man wissen können, wohin die Reise gehe. „Aber wir haben geschlafen und uns zufrieden und satt zurückgelehnt.“ Dass 2015, ein Jahr nach der russischen Besetzung der Krim, noch der Vertrag für die Pipeline Nord Stream 2 unterschrieben worden sei, sei „an Naivität kaum noch zu überbieten“.

Lesen Sie hier das Interview mit Klaus Naumann:

Herr Neumann, am Donnerstag treffen sich die Regierungschefs der Nato-Staaten. Wie groß ist die Gefahr, dass die Allianz noch in den Ukrainekrieg hineingezogen wird?

Die Gefahr ist real, weil Russlands Präsident Putin nach meiner Einschätzung das Ziel verfolgt, die Nato hineinzuziehen. Denn mit einem Vorgehen gegen den „Lieblingsfeind“ könnte er Rückhalt im eigenen Land gewinnen, den er für den Ukrainekrieg nicht hat. Aber das Risiko, dann als Verlierer vom Platz zu gehen, wäre angesichts der bisherigen Leistungen seiner Truppen erheblich.

Gibt es eine rote Linie, die ein militärisches Eingreifen der Nato gewissermaßen erzwingt, beispielsweise der Einsatz von Chemiewaffen?

US-Präsident Barack Obama hatte beim Einsatz von Chemiewaffen in Syrien zuerst eine rote Linie gezogen, dann wurde die rosa, und am Schluss verschwand sie ganz. Da wurde auch schon Völkerrecht verletzt, nicht ohne Wissen Putins, der jetzt erneut seine Natur als Kriegsverbrecher entlarvt. Eine klare rote Linie wäre jeder Übergriff auf Nato-Territorium. Sollte Putin dort bombardieren oder Konvois angreifen, wird die Nato auf eine Antwort nicht verzichten können, wenn sie glaubwürdig bleiben will.

„Wir wollen Risiko um jeden Preis vermeiden, aber ein Leben ohne Risiko gibt es nicht.“ (Foto: picture alliance/dpa) General a. D. Klaus Naumann

Je näher der Krieg an die Westgrenze der Ukraine rückt, desto eher kann es zu Vorfällen wie Verletzungen des Luftraums oder Beschuss kommen. Besteht die Gefahr, dass die Nato „aus Versehen“ in den Konflikt stolpert?

Man wird sich jeden Einzelfall genau ansehen müssen. Aber wir dürfen Putin auch nicht sagen, nur wenn du das und das tust, dann greifen wir ein. Denn damit machen wir uns berechenbar. Man muss aufhören, gebannt auf die Schlange Putin zu starren. Die Nato muss die Initiative zurückgewinnen, also Putin die Gewissheit geben, dass er empfindlich getroffen werden wird, aber nicht sagen, wann, wo und wie. Diese Ungewissheit in seinem Kalkül verhindert Krieg und erlaubt es, den Konflikt zu beenden.

Die EU-Verteidigungs- und Außenminister haben gerade beschlossen, weitere 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine bereitzustellen. Ist das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?

Das kommt darauf an, wie schnell die damit finanzierten Waffen dann auch in die Hände der ukrainischen Armee gelangen. Es darf nicht so eine Aktion werden wie unsere „Strela“-Raketen, die vermutlich immer noch nicht in der Ukraine sind.

Mit welchen Waffen wäre der Ukraine derzeit am meisten gedient?

Flug- und Panzerabwehrwaffen helfen auf jeden Fall. Denn die Russen gehen ja offenbar sehr stark in Kolonnen vor, und die kann man mit dem Abschuss weniger Fahrzeuge zum Stehen bringen.

Weitere Einschätzungen von Militärexperten zum Ukrainekrieg:

Erstaunt es Sie, dass die russischen Truppen offenbar nicht so vorankommen wie erhofft?

Ich hatte ein wesentlich schnelleres und besser koordiniertes Vorgehen der russischen Streitkräfte erwartet, nachdem sie ja monatelang geübt haben. Es scheint vieles nicht zu klappen, die Koordination zwischen Feuer und Bewegung, die Abstimmung zwischen Land- und Luftstreitkräften, die Versorgung der Truppe. Und möglicherweise hat Putin durch sein Zugeständnis an Xi Jinping, die Olympischen Spiele nicht zu stören, in Kauf nehmen müssen, dass die Geländebedingungen deutlich ungünstiger sind, weil die Böden aufweichen.

Wie ist Ihre Prognose für den weiteren Kriegsverlauf?

Diese Prognose ist schrecklich, wenn ich mir die wirklich rücksichtslose und verbrecherische Art der russischen Kriegführung anschaue. Wenn es zutrifft, dass 43 Krankenhäuser und andere zivile Ziele bombardiert wurden, ist das die Fortsetzung von Grosny und Aleppo – beide von Putin zu verantworten. Ich hoffe nur, dass die immer noch in Deckung befindlichen Russlandfreunde bei uns in Deutschland begreifen, dass mit Putin kein Geschäft mehr zu machen ist. US-Präsident Joe Biden hat recht, wenn er ihn als Kriegsverbrecher bezeichnet.

Vita Klaus Naumann Der General General a. D. Der Artillerieoffizier Klaus Naumann war von 1991 bis 1996 Generalinspekteur und damit ranghöchster Soldat der Bundeswehr. Danach leitete er noch bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1999 den Nato-Militärausschuss, also die oberste militärische Instanz der Verteidigungsallianz. Der Autor Der 82-Jährige hat sich als Autor mit der Rolle der deutschen Armee auseinandergesetzt. 1994 erschien sein Buch „Die Bundeswehr in einer Welt im Umbruch“. In „Frieden – der noch nicht erfüllte Auftrag“ blickte Naumann 2002 auch auf den Kosovo-Krieg zurück, wo er sich zunächst um Vermittlung bemüht hatte, bevor die Nato unter deutscher Beteiligung militärisch eingriff.

Was wäre, wenn heute nicht Joe Biden, sondern noch Donald Trump im Weißen Haus säße?

Zum Glück ist uns das erspart geblieben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die amerikanische Gesellschaft tief gespalten und die Mehrheit für Biden brüchig ist. Und die Ukraine ist für die meisten Amerikaner wahrscheinlich eher eine Nebensache.

Muss Europa also stärker eigene Verteidigungskapazitäten aufbauen, wie das jetzt mit einer schnellen Eingreiftruppe passieren soll?

Europa muss endlich diesen Weckruf hören und auf die Beine kommen. Sonst machen wir uns in einer Weise von Amerika abhängig, dass wir handlungsunfähig werden. Wir Europäer haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt, obwohl wir seit 2007 – seit Putins Münchener Rede – hätten wissen können, wohin die Reise geht. Aber wir haben geschlafen und uns zufrieden und satt zurückgelehnt.

Naumann meint: „Die politisch Handelnden, die so gerne die Parlamentsarmee betonen, tragen die Verantwortung dafür, dass wir unser Land schutzlos gemacht haben.“ (Foto: dpa) Bundeswehr-Soldat

Die EU will jetzt bis 2025 eine schnelle Eingreiftruppe mit 5000 Soldatinnen und Soldaten einsatzbereit haben …

Da habe ich mich sehr amüsiert, als ich das gehört habe. Die Entscheidung über die Aufstellung von Battle Groups ist bereits 1999 gefallen, und die Nationen haben die Kontingente auch bereitgestellt, auch Deutschland. Aber sie sind noch nie eingesetzt worden. Und mir kann niemand erzählen, dass es in den 23 Jahren seit 1999 keine einzige Situation gab, in der man einen Einsatz nicht hätte in Erwägung ziehen können. Stattdessen haben wir uns – ausgenommen Afghanistan und Mali – auf die Amerikaner verlassen und uns selbst zurückgelehnt.

Blicken wir auf Deutschland: Der Kieler Sicherheitsexperte Joachim Krause hat der deutschen Ukrainepolitik in einem Interview gerade „eine gewisse Hasenfüßigkeit“ unterstellt. Sind wir zu hasenfüßig?

Wir wollen Risiko um jeden Preis vermeiden, aber ein Leben ohne Risiko gibt es nicht. Wenn wir nicht bereit sind, Risiken einzugehen, geben wir jedem Opponenten den Schlüssel in die Hand, uns zum Schweigen zu bringen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat uns im Bundestag um die Ohren gehauen, dass wir nur an die Wirtschaft denken. Und das stimmt. Unsere Politiker haben alles getan, damit wir ein bequemes Leben führen können, und unangenehme Dinge weggedrückt. Dass 2015, ein Jahr nach der Besetzung der Krim, noch der Vertrag für Nord Stream 2 unterschrieben wurde, ist an Naivität kaum noch zu überbieten.

>> Lesen Sie hier: „Quantensprung“ in der Sicherheitspolitik: Wie die EU zur Militärmacht werden will

Deutschland legt jetzt ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr auf und will das Nato-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken, einhalten. Ist das die „Zeitenwende“, von der Kanzler Olaf Scholz im Bundestag gesprochen hat?

Es ist eine Zeitenwende, ja. Die Bundeswehr ist seit der Amtszeit der Bundeskanzler Gerhard Schröder und bis 2016 auch Angela Merkel systematisch abgebaut und zum Schatten ihrer selbst gemacht worden. Und heute verkündet die größte Wirtschaftsnation Europas stolz, dass sie bis 2032 wieder drei Heeressdivisionen einsatzbereit haben will. Als ich 1996 mein Amt als Generalinspekteur abgegeben habe, hatten wir 14 Heeresdivisionen. Die politisch Handelnden, die so gerne die Parlamentsarmee betonen, tragen die Verantwortung dafür, dass wir unser Land schutzlos gemacht haben.

Man hat aber an die „Friedensdividende“ geglaubt und die Bundeswehr auf Auslandseinsätze getrimmt …

Man hätte das eine tun können, ohne das andere zu lassen. Wir hatten 1995 ein gebilligtes Konzept, das schnell einsatzfähige Krisenreaktionskräfte und zusätzlich Hauptverteidigungskräfte vorsah. Doch wir haben vergessen, dass der Soldat zu kämpfen, zu schützen und zu retten hat, und haben es bis zur Trendwende 2016 vorgezogen, eine Truppe aufzubauen, die Brunnen bohrt und Schulen baut – mit dem Gewehr auf dem Rücken. Dass ein Brigadekommandeur heute 40 verschiedene Kontakte anrufen muss, um sich überall das nötige Material für eine Übung auszuleihen, ist doch lächerlich. Damit kann man nicht abschrecken. Für die Truppe muss gelten: „Train as you will fight“.

Geld ist nicht alles: Welche Reformen braucht die deutsche Verteidigungs- und Rüstungspolitik?

Das sollten Sie in erster Linie Frank-Jürgen Weise (Anm.: ehemaliger Vorsitzender der Bundeswehr-Strukturkommission) fragen, der schon 2010 die absolut richtigen Vorschläge gemacht hat, wie das Beschaffungswesen so verändert werden muss, dass das Geld auch schnell und wirksam ausgegeben werden kann. Das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her. Wir sollten auch nicht immer darauf hören, was uns Wunderbares von der Industrie angeboten wird, sondern das nehmen, was auf dem Markt ist, es ist jetzt schnell zu handeln.

Zum Beispiel amerikanische F-35-Kampfflugzeuge für die nukleare Teilhabe Deutschlands?

Natürlich, das ist ein hochmodernes Kampflugzeug der fünften Generation, und ich denke, dass niemand in Europa momentan in der Lage ist, Gleichwertiges zu liefern. Außerdem wollen auch nahezu alle Staaten, die wie wir an der nuklearen Teilhabe mitwirken, die F-35 beschaffen oder fliegen sie bereits. Da bringt es doch erhebliche Logistik- und Betriebsvorteile, wenn auch Deutschland die Maschinen anschafft.

Herr Neumann, vielen Dank für das Interview.

Mehr: Bundesregierung will F-35-Tarnkappenjets für Bundeswehr beschaffen