Die Regierende Bürgermeisterin will weitermachen. Sie spricht über Differenzen mit den Linken und Grünen, ein neues Wirtschaftsjahrzehnt und warum es die FDP im Parlament braucht.

Franziska Giffey ist seit Dezember 2021 Regierende Bürgermeisterin von Berlin. (Foto: Getty Images) Franziska Giffey

Frau Giffey, es sind noch zwei Wochen bis zur Wahl. Haben Sie Angst davor, dass die Leute den Stimmzettel sehen und denken: „Ach, die SPD, das waren doch die mit der verpatzten Wahl“? Ihr Name steht nur klein unter der Partei.

Die wichtige Frage ist: Wem trauen die Berlinerinnen und Berliner zu, im Roten Rathaus die Berliner Landesregierung anzuführen? Meine persönlichen Zustimmungswerte sind gut. Ich bringe viele Jahre Erfahrung mit: in Verantwortung im Bezirk, in der Bundesregierung und nun auch auf Landesebene.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen