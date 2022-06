Klimawandel Kommunen warnen vor Wassermangel: Pools könnten im Sommer „echtes Problem“ werden

Nicht nur Energie könnte knapp werden, auch die Wasserversorgung ist kritisch. In manchen Regionen könnte die Versorgungsinfrastruktur an ihre Grenzen geraten.

Besonders große Becken können mit ihrem Wasserverbrauch zum Problem werden. (Foto: imago images/Addictive Stock) Pool

Berlin Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), Gerd Landsberg, warnt angesichts der anhaltenden Trockenheit vor unnötigem Wasserverbrauch. Problematisch sei der „drastisch steigende“ Wasserbedarf in der Landwirtschaft und in Privathaushalten, sagte Landsberg dem Handelsblatt.

„Gerade die Gartenbewässerung und die Befüllung von größeren Pools mit Leitungswasser in den Sommermonaten kann zum echten Problem werden.“ Auch Rasensprenger verteilten in einer Stunde bis zu 800 Liter Trinkwasser. „Das kann die Versorgungsinfrastruktur in manchen Regionen an ihre Grenzen bringen.“

Eigentlich ist Deutschland ein wasserreiches Land. Über Jahrzehnte war der Umgang mit Wasser hierzulande kein sonderlich problematisches Thema., doch mit dem Klimawandel ändert sich das. In manchen Regionen wird Wasser vor allem in den Sommermonaten zu einem knappen Gut.