Ministerpräsidentenkonferenz Bund und Länder streiten über Flüchtlingskosten – „Deutschlandticket“ soll für zwei Jahre finanziert werden

Die Flüchtlingskosten steigen auf fast 16 Milliarden Euro. Vor dem Treffen mit Scholz verlangen die Länder mehr Geld. Doch auch beim Nachfolger des Neun-Euro-Tickets gibt es noch keine Einigung.

Bund und Länder wollen sich am Mittwoch zur Aufteilung der Kosten einigen. (Foto: dpa) Ankunft Geflüchteter aus Ukraine

Berlin Auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch streiten Bund und Länder neben der Gaspreisbremse um etliche Milliarden Euro, auch um die Flüchtlingskosten.

Für 2022 und 2023 rechnen die Länder inzwischen mit Kosten von fast 16 Milliarden Euro, wie es hieß. Manche Länder wie Bayern wünschen sich, dass der Bund die Kosten zur Hälfte trägt. „Der Bund ist davon noch weit entfernt“, hieß es auf Länderseite.

Der Bund will den Ländern aber zumindest eine langfristige Finanzhilfe für die Unterbringung von Flüchtlingen zusagen. Laut einem Beschlussentwurf des Bundeskanzleramts für die Sitzung am Mittwoch, der dem Handelsblatt vorliegt, will der Bund für Geflüchtete aus der Ukraine im Jahr 2023 einen Betrag von 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.