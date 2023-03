Der designierte Präsident des Kiel Institut für Weltwirtschaft spricht über die Bankenkrise und hat radikale Reformideen: Mehr Subventionen und weniger Privatbanken.

Der angehende Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. (Foto: dpa, Uni Bonn) Moritz Schularick

Düsseldorf, Berlin Moritz Schularick hat einen Beweis dafür, dass er das jüngste Bankenbeben erahnt hat. Ein Kartenhaus aus Geldscheinen ziert das Cover seines neuen Buchs „Leveraged“. Es geht um die Fragilität des globalen Finanzsystems.

Es ist früh am Morgen in New York, Schularick löffelt noch seinen Joghurt, als er seine Laptop-Kamera für das Handelsblatt-Interview einschaltet.

Der Bonner Ökonom, der ab Sommer Präsident des Instituts für Weltwirtschaft wird, ist derzeit auf Tour für sein Buch. Das Werk erschien im Dezember. Zweieinhalb Monate später sollte die Silicon Valley Bank eine Bankenkrise auslösen, wie es sie seit 2008 nicht mehr gab. Viele hat das überrascht. Schularick nicht.

Lesen Sie hier das ganze Interview mit Moritz Schularick:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen