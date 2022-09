Transformation der Industrie Unter Dekarbonisierungsdruck: Die Stahlindustrie muss rasch klimaneutral werden

Die Stahlindustrie in Europa steht vor der größten Herausforderung seit Jahrzehnten. Sie muss klimaneutral werden. Ohne staatlichen Hilfe wird das nicht gehen, doch die lässt auf sich warten.

Die klassische Hochofenroute hat keine Zukunft mehr. (Foto: dpa) Stahlkocher in Duisburg

Berlin Der Druck auf die europäische Stahlindustrie wächst. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen müssen die Unternehmen ihre Produktionsprozesse radikal umstellen, um den Weg zur Klimaneutralität zu bewältigen.

Noch vor 2030 muss gut ein Drittel der Primärstahlproduktion, also der Stahlherstellung im Hochofen, auf wasserstoffbasierte Verfahren umgestellt werden, damit die Branche zukunftsfähig bleiben kann. Das ist die zentrale Botschaft einer noch unveröffentlichten Analyse des Thinktanks Agora Energiewende zur Transformation der Stahlindustrie, die dem Handelsblatt vorliegt.

In Kombination mit dem Ausbau der Sekundärstahlroute, die auf dem Einschmelzen von Stahlschrott in Elektrostahlwerken basiert, eröffne sich „ein Pfad zum Aufbau einer ressourceneffizienten, klimaneutralen und unabhängigen Stahlproduktion in Deutschland“, heißt es in der Analyse.