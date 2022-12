Unternehmensgründung Start-ups fordern bessere Bedingungen, um in der Krise zu bestehen

Viele Reformen für Start-ups lassen auf sich warten oder berücksichtigen wichtige Aspekte nicht – etwa bei der Einwanderung, der Finanzierung und der Digitalisierung.

Gründer fordern bessere politische Rahmenbedingungen in der Krise. (Foto: Jason Goodman on Unsplash) Büro eines Start-ups

Berlin Während das Jahr 2021 für Start-ups von immer neuen Finanzierungsrekorden geprägt war, brachte dieses Jahr viel Ernüchterung. Von Januar bis November flossen laut Berechnungen des Datendienstleisters Refinitiv nur etwa acht Milliarden Euro von Wagniskapitalgebern in deutsche Start-ups. Im gesamten Vorjahr war das Investitionsvolumen noch fast doppelt so hoch.

Schwierige Zeiten für Gründerinnen und Gründer also, die sich in Deutschland und dem internationalen Markt behaupten müssen und schneller als noch in der Vergangenheit darauf angewiesen sind, in profitable Zonen zu gelangen. Wo die Devise früher lautete Wachstum um jeden Preis, geht es jetzt darum, wer mit seinem Geschäftsmodell möglichst schnell Gewinne machen kann.

In diesem schwierigen Marktumfeld werden die Stimmen lauter, die bessere Rahmenbedingungen für Start-ups von der Politik fordern. Der Vorsitzende des Startup-Verbandes, Christian Miele, spricht gegenüber dem Handelsblatt von drei zentralen Punkten, die für das kommende Jahr entscheidend sein könnten: